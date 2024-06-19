В Госэнергонадзоре объяснили, когда улучшится ситуация с отключениями света

Ближайшие полтора месяца ситуация с поставками электроэнергии будет оставаться сложной. Это будет продолжаться, пока из ремонта не выведут атомные энергоблоки.

Поэтому, смягчения графиков обесточиваний в Украине стоит ожидать в августе этого года. Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции по энергетическому надзору.

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Когда ситуация в энергосистеме улучшится

Облегчение ожидаем в августе, учитывая завершение ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением,

– заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян.

По его словам, атомная генерация является базисом, что обеспечивает более 50% потребностей потребителей даже после оккупации ЗАЭС. Сейчас продолжаются ремонтные работы и развитие децентрализованной генерации, чтобы добавить мощности в энергосистему и покрыть дефицит.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить работы. В то же время в ближайшие полтора месяца ожидается несколько сложная ситуация с поставками электроэнергии", – объяснил он.

Как насчет объектов критической инфраструктуры

Чиновник также рассказал, что до 1 июля завершится процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением.

Сейчас же во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях – более сотни потребителей.

Логика процесса в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, одновременно не создавая чрезмерной нагрузки на других,

– объяснил Слободян.

Перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам – на летний и зимний. Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, что чрезвычайно важны в течение отопительного периода, но летом не работают.

Поэтому, по его словам, их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него. Связано это с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключено много других потребителей, которые могут быть задействованы в графиках обесточиваний.