Уже ремонтируют колеи: когда в деоккупированный Херсон запустят поезда

Вооруженные Силы Украины уволили оккупированный Херсон 11 ноября. В городе возобновляется жизнь и инфраструктура.

Когда в деоккупированный Херсон запустят поезда

Так, Укрзализныця уже приступила к ремонту поврежденных железнодорожных путей, вскоре уже планируют запустить поезда. Об этом написал в твиттере министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Укрзализныця и SESU_UA уже начали ремонт поврежденных железнодорожных путей и инфраструктуры. Рассчитываем восстановить железнодорожное сообщение с Херсоном в течение 10 дней,

– написал он.

Также добавил, что запускают прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Николаевом. 14 ноября вечером отправится первый поезд.

УЗ возобновляет железнодорожное сообщение с Николаевом

Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение во многих регионах Украины. В частности, 14 ноября там сообщили о возобновленном сообщении с Николаевом . Это в первый раз с начала полномасштабного вторжения России.

Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. Первый поезд в Николаев отправится сегодня, 14 ноября, из Киева. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.

Поезд №121/122 Киев – Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным – из Николаева. Из столицы он отправится в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55.

Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах Укрзализныци.

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