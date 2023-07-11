Когда в Вильнюсе начался саммит НАТО: по всей стране звучала тревога – россияне подняли МиГи

Днем 11 июля по всей стране объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность российской авиации, а именно МиГ-31К – носитель аэробаллистических ракет "Кинжал".

За несколько минут до этого начался саммит НАТО в Вильнюсе. Одновременно с тем мониторинговые группы сообщили о взлете носителя "Кинжалов". Воздушные силы подтвердили эту информацию и уточнили, что взлет был зафиксирован на аэродроме Саваслейка.

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Почему тревогу объявляют по всей стране

Долгое время аэробаллистические ракеты "Кинжал" считались "неуловимыми", поскольку еще ни разу средствам ПВО не удавалось ее перехватить или сбить. Однако только в мае этого года наши защитники неба сбили 7 таких ракет с помощью ЗРК Patriot.

Тем не менее время от времени тревоги мгновенно разлетаются по всей стране из-за взлёта МиГ-31. Дело в том, что у этого ракетоносителя нет пусковых рубежей, как у другой стратегической авиации. То есть, когда вылетают условные бомбардировщики Ту-95, то им нужно время, чтобы долететь до рубежей запуска и до тех пор эти самолеты не представляют угрозы. В то же время МиГ-31 таких рубежей не имеет и может запускать ракеты из любой точки. Поэтому как только такой самолет поднимается в воздух, во всех областях звучат сирены.

Стоит отметить, что по состоянию на 15:15 сообщений о запусках ракет нет, однако следует быть бдительными и находиться в укрытиях до отбоя тревоги, ведь ситуация может измениться в любой момент.

Россияне подняли носители "Кинжалов" как раз тогда, когда в Вильнюсе начался саммит НАТО, исторический для Украины, ведь там наше государство должно получить ответ на заявку относительно членства в Альянсе.

В 15:22 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. МиГ-31 пошел на посадку, поэтому отбои начали раздаваться по всей стране.