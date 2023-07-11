За кілька хвилин до цього розпочався саміт НАТО у Вільнюсі. Одночасно з тим моніторингові групи повідомили про зліт носія "Кинджалів". Повітряні сили підтвердили цю інформацію та уточнили, що зліт зафіксовано на аеродромі Саваслейка.

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Чому тривогу оголошують по всій країні

Тривалий час аеробалістичні ракети "Кинджал" вважалися "невловимими", оскільки ще жодного разу засобам ППО не вдавалося її перехопити чи збити. Однак тільки у травні цього року наші оборонці неба збили 7 таких ракет за допомогою ЗРК Patriot.

Попри те, час від часу тривоги миттєво розлітаються всією країною через зліт МіГ-31. Річ у тім, що цей ракетоносій не має пускових рубежів, як інша стратегічна авіація. Тобто, коли вилітають умовні бомбардувальники Ту-95, то їм потрібен час, аби долетіти до рубежів запуску і доти ці літаки не становлять загрози. Водночас МіГ-31 таких рубежів не має і може запускати ракети з будь-якої точки. Тому як тільки такий літак підіймається у повітря, в усіх областях звучать сирени.

Варто зазначити, що станом на 15:15 повідомлень про запуски ракет немає, однак варто бути пильними й перебувати в укриттях до відбою тривоги, адже ситуація може змінитися будь-якої миті.

Росіяни підняли носії "Кинджалів" якраз тоді, коли у Вільнюсі розпочався саміт НАТО, який є історичним для України, адже там наша держава має отримати відповідь на заявку щодо членства в Альянсі.

О 15:22 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. МіГ-31 пішов на посадку, тому відбої почали лунати по всій країні.

Бережіть себе та пам'ятайте про правила безпеки – завжди реагуйте на сигнали повітряних тривог та не нехтуйте інформаційною гігієною.