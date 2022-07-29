Отпуск, ротация, демобилизация: когда военные могут рассчитывать на отдых
Источник:НВ
С начала общей мобилизации, которая продолжается в Украине с начала полномасштабного вторжения, в ряды ВСУ призвали тысячи военнообязанных граждан. Многие наши защитники фактически все время находятся в зоне боевых действий.
О том, когда украинские военные могут рассчитывать на смену локации или отдых во время войны в Украине – читайте дальше.
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Как рассказала адвокат Наталья Лисова, военнослужащие во время войны могут рассчитывать на:
- отпуск;
- иное изменение местоположения (перемещение, ротацию и демобилизацию).
При каких условиях защитники могут уйти в отпуск
В ходе службы украинские военнослужащие имеют право на отпуск. Для того чтобы его получить, они должны иметь веские основания:
- по семейным обстоятельствам,
- по состоянию здоровья.
Другие условия для изменения местоположения
Изменение местоположения военных также может происходить при их перемещении, ротации и демобилизации.
Ротация и перемещение военных
Ротация – это регулярная замена или взаимозаменяемость личного состава, подразделений или воинских частей, выполняющих задачи в тяжелых, сложных или неблагоприятных условиях через определенное время. Широко практикуется в условиях ведения боевых действий.
Юрист Константин Гритчин отметил, что вся информация о порядке и периодах ротации закрыта.
Решение о ротации принимается по мобилизационным планам командованием ВСУ. Поэтому с этим вопросом военнослужащий лично имеет право обращаться непосредственно к руководству своей воинской части и командованию ВСУ,
– объяснил он.
Гритчин также рассказал, что законодательством предусмотрено, что в случае объявления мобилизации и наступления особого периода замена проходящих службу в местностях с установленными сроками службы военнослужащих прекращается.
"Таким образом, сроки ротации в особый период установлены с момента введения военного положения до объявления демобилизации", – добавил юрист.
Что такое демобилизация
Это перевод Вооруженных Сил и народного хозяйства страны с военного положения на мирное после окончания войны или вследствие мирного разрешения конфликтной ситуации, обусловившей необходимость мобилизации. Осуществляется путём расформирования воинских частей, соединений и объединений, штабов, учреждений, вспомогательных подразделений, увольнения в запас избыточного личного состава. Демобилизованный военнослужащий – уволен с военной службы.
В каких случаях происходит перемещение:
- Перемещение на должности (перемещение на более высокие, равнозначные и низшие должности).
- Проведение плановой смены в местностях с установленным сроком военной службы.
- Перемещение по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.
- Перемещение в связи с пребыванием с близкими лицами в отношениях прямой организационной и правовой зависимости.
- Перемещение беременных военнослужащих-женщин по их ходатайству в соответствии с медицинским заключением – на должности с меньшим объемом работы, а также военнослужащих-женщин, имеющих детей до трех лет, по их ходатайству в случае невозможности выполнения ими обязанностей на занимаемых должностях.
- В случае проведения замены в воинских частях (подразделениях), выполняющих задачи в районах ведения военных (боевых) действий.
- Перемещение в связи с увольнением или назначением на должности в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности.
- Перемещение на новое место военной службы из одной воинской части в другую.
Добавим, что в Украине идет общая мобилизация, которая началась после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Несмотря на распространенную информацию при волне мобилизации, в ВСУ отмечают, что во время полномасштабной войны идет одна общая волна мобилизации, во время которой время от времени вызывают новых военнообязанных, чтобы доукомплектовать определенные подразделения.
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