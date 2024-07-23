ДТЭК уже скоро планирует вернуть большинство утраченной генерации: когда это произойдет

Компания ДТЭК планирует вернуть в работу 60 –70% генерации, которую она потеряла в результате российских массовых обстрелов весной этого года.

Об этом сообщил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме. Он говорит, что вернуть такой объем генерации планируют до октября 2024 года.

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Восстановление утраченной генерации в Украине

Мы потеряли 90% генерации, планируем восстановить 60 – 70%. За собственные средства, а также за счет старого оборудования, которое снимается со станций в Европе,

– пояснил Сахарук.

По его словам, на всех электростанциях компании нет ни одной крыши или стены. И при низких температурах оборудование, даже которое восстановят, не будет работать. В то же время доноры пока не готовы финансировать восстановление помещений.

Такой "отказ" наблюдается несмотря на то, что это первоочередная потребность для надлежащей работы электростанций и почти 70% стоимости всего восстановления. Исполнительный директор ДТЭК оценивает текущие потребности в восстановлении в 350 – 400 миллионов долларов.

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К слову, в ДТЭК также объяснили, почему сейчас отключения света продолжаются дольше, чем в прошлом году. По словам энергетиков, пока Украина не имеет резервных мощностей, которые были в 2022 и 2023 годах и помогли пережить сложный период.