Звонок будет означать для нас очень многое: когда возможен разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Учитывая промежуточные итоги визита Макрона и Урсулы фон дер Ляен в Пекин, становится ясно, что Китай будет говорить с Украиной тогда, когда достигнет определенных результатов. В том числе полезные и выгодные для себя.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он отметил, что не ожидает звонка Си Зеленскому, чтобы просто поговорить.

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Он пояснил, что это будет звонок, указывающий на уже достигнутые результаты на международной арене.

Валерий Клочок сообщил, что за последний год, с начала широкомасштабного вторжения, Китай не выходил на серьезную геополитическую игру. Его первые действия начались на Ближнем Востоке, когда он достиг определенных договоренностей и гарантий Саудовской Аравии с Ираном. Также последовательно налаживал связи со странами Центральной Азии.

Когда ему стало понятно, что с Россией можно говорить с позиции пренебрежительной – тогда Си и улетел в Москву,

– акцентировал Валерий Клочок.

"Звонок свидетельствует о том, что уже достигли результатов и есть какие-то конкретные успехи – в том числе для Китая", – добавил Клочок.

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Когда будет говорить с Украиной

Эксперт отметил, что Си не будет вести дискуссию. Сначала работает дипломатия, а только потом выходит китайский лидер. Именно поэтому этот звонок будет очень многое значит для нас.

"По-моему, мы несколько недооцениваем роль Китая в вопросе прекращения войны России против Украины. Говорим с точки зрения, что Китай может помочь России воевать против нас и Си диктатор – все это правда. Китай диктаторская страна. Однако Китаю важно прекратить эту войну и мы должны, имеем и используем эту историю. Не случайно лидеры Европейского Союза там с визитами", – пояснил Клочок.

Он отметил, что США даже очень осторожно комментируют сегодня Китай. Они не обостряют с ним отношения. Джо Байден и Госдеп США говорят, что к звонку Си Зеленскому нужно прислушаться, а также, что это правильный случай – будет хорошо, если Украина с Китаем переговорит.

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