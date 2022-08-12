Командир взвода объяснил, что нужно для освобождения Юга

Деоккупация временно оккупированных южных районов Украины станет возможной после решения проблемы с дальнобойной артиллерией. Тем самым ВСУ смогут отрезать российскую армию от центров логистики.

В то же время, для возвращения своих территорий Украина должна проводить активную работу с местным населением. Об этом 24 каналу рассказал командир взвода огневой поддержки 36 ОБМП им. М. Билинского Вадим Кодачигов.

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Без логистики россияне будут отступать сами

По словам военного, основной проблемой ВСУ в освобождении территорий, в том числе и Херсона, является дальнобойная артиллерия.

Для того чтобы освободить оккупированные территории, нужно сначала уничтожить склады, которые обеспечивают логистику для снабжения боеприпасами... Мы должны очень быстро уничтожать все логистические пути,

– считает командир взвода.

По его мнению, на Правобережье Херсона для украинских военных важно уничтожить мосты и взять под огневой контроль все понтонные переправы.

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"Танк без боеприпасов – не танк"

Кодачигов подчеркнул, что без логистического обеспечения и медицинской помощи вся оккупированная часть территорий останется под контролем "войска без оружия".

"То есть танк без боеприпасов – это не танк. Артиллерия без боеприпасов – это не артиллерия. Поэтому, в принципе, можно отрезать россиянам все логистическое обеспечение и они будут отходить сами, потому что они понимают, что воевать они не смогут", – пояснил военный.

По его словам, для ВСУ все выглядит проще, поскольку украинские военные находятся в материковой зоне, что позволяет более эффективно обеспечивать подвоз боеприпасов.

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С населением нужно работать

Кодачигов считает, что Украине для освобождения оккупированных территорий нужно общаться с местным населением.

"Нужно вести постоянную работу там... У нас должны быть постоянные уши и глаза", - отметил командир взвода.

Таким образом, как указал военный, жители, в частности, Херсона, могут предоставлять полезную информацию о враге, что будет способствовать деоккупации территорий.

В то же время Кодачигов рекомендовал жителям южных районов пытаться выехать на подконтрольную территорию ввиду возможных рисков во время деоккупации.

Деокупация Юга Украины: что известно

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух считает, что ВСУ деоккупируют область до конца года .

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что деоккупация города произойдет уже этой зимой.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что уволить Херсон Украина вероятнее всего сможет за два месяца.

В то же время публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский прогнозирует , что после освобождения Херсона "горячая" фаза российско-украинской войны может закончиться.

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