На этом во время интервью намекнул заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Он попытался объяснить, на каком расстоянии от Украины россиян ожидает опасность и "хлопок".
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Все зависит от критических целей
По словам Скибицкого, говорится не столько об расстоянии. Здесь скорее следует понимать о том, насколько гипотетические цели критичны для России. Этими словами он еще раз напомнил, что Украина, если и атакует, то исключительно военные объекты.
Чтобы лучше объяснить, что он подразумевает, замглавы ГУР решил вспомнить статистику ракетных ударов. Просто освежить в памяти, откуда Украину атакуют русские военные.
Если воздушное базирование, то это территория России. Если "Искандеры", то это либо временно оккупированные территории, либо поближе к нашей границе. С-400, С-300 из той же России,
– подчеркнул он.
Ведущая Наталья Мосейчук отметила, что ПВО Россия почему-то расставила не вокруг Энгельса, а – Кремля. Это и подсветил Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что это свидетельствует об одном: "достигаем Энгельса – достигнем и Кремля".
О чем накануне предупредили в разведке
- Вадим Скибицкий также рассказал, что Россия в начале весны может начать масштабное наступление на Юге. В то же время, все может зависеть от ситуации на Донецком и Луганском направлениях.
- Он поспешил успокоить людей. Заместитель главы ГУР МО подчеркнул, что ведомству известна группировка врага, его состав, а также вооружение. Также есть информация о том, в каких населенных пунктах оккупанты стоят.
- Кроме того, он заметил, что в скором времени следует ожидать активных боевых действий. Их мы будем фиксировать в Донецком и Луганском направлениях. Собственно отсылка к возможному наступлению на Юге. Ведь первоочередная задача врага – взять под контроль весь Донбасс. Она стоит перед Герасимовым.
- Поделился он соображениями и по поводу возможное применение ядерного оружия. По словам Скибицкого, этот вопрос уже не нависает так, как осенью. Поспособствовала этому также реакция международного сообщества, предупредившего Кремль о неизбежных последствиях.