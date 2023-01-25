На этом во время интервью намекнул заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Он попытался объяснить, на каком расстоянии от Украины россиян ожидает опасность и "хлопок".

Читайте также Россия полуофициально вступила в войну, – экс-сотрудник КГБ объяснил роль Герасимова в войне

Все зависит от критических целей

По словам Скибицкого, говорится не столько об расстоянии. Здесь скорее следует понимать о том, насколько гипотетические цели критичны для России. Этими словами он еще раз напомнил, что Украина, если и атакует, то исключительно военные объекты.

Чтобы лучше объяснить, что он подразумевает, замглавы ГУР решил вспомнить статистику ракетных ударов. Просто освежить в памяти, откуда Украину атакуют русские военные.

Если воздушное базирование, то это территория России. Если "Искандеры", то это либо временно оккупированные территории, либо поближе к нашей границе. С-400, С-300 из той же России,

– подчеркнул он.

Ведущая Наталья Мосейчук отметила, что ПВО Россия почему-то расставила не вокруг Энгельса, а – Кремля. Это и подсветил Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что это свидетельствует об одном: "достигаем Энгельса – достигнем и Кремля".

О чем накануне предупредили в разведке