На цьому під час інтерв'ю натякнув заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Він спробував пояснити, на якій відстані від України на росіян очікує небезпека та "бавовна".

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Усе залежить від критичних цілей

За словами Скібіцького, мовиться не так про відстань. Тут радше слід розуміти про те, наскільки гіпотетичні цілі критичні для Росії. Цими словами він вкотре нагадав про те, що Україна, якщо й атакує, то винятково військові об'єкти.

Щоб краще пояснити, що він має на увазі, заступник глави ГУР вирішив пригадати статистику ракетних ударів. Просто освіжити у пам'яті, звідки Україну атакують російські військові.

Якщо повітряного базування, то це територія Росії. Якщо "Іскандери", то це або тимчасово окуповані території, або ближче до нашого кордону. С-400, С-300 з тієї ж Росії,

– наголосив він.

Ведуча Наталка Мосейчук зауважила, що ППО Росія чомусь розставила не навколо Енгельса, а – Кремля. Це й підважив Вадим Скібіцький. Він підкреслив, що це свідчить про одне: "досягнемо Енгельса – досягнемо й до Кремля".

Про що напередодні попередили у розвідці