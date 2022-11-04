Херсон будет освобожден уже в этом месяце, в бункере нарастает напряжение, – Пионтковский

ВСУ продолжают военную операцию, направленную на деоккупацию Херсона. Появилась информация, что в городе исчез российский флаг и происходит массовая эвакуация не только населения, но и чиновников и военных.

Очевидно, что в российском генштабе еще остались профессионалы, которые поняли, что с военной точки группировки нужно отводить на левый берег Днепра. Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Ранее Глава Пентагона уверен, что ВСУ освободят Херсон

Конфликт генералов и фюрера

Как отмечает публицист, это классическая ситуация последних лет Второй мировой войны, когда Гитлер требовал любые позиции удерживать любой ценой, что приводило к еще большему поражению и потерям.

"Но, мне кажется, что давление военных на Путина сказывалось, даже в инаугурационной речи олигофрена Суровикина пронеслась загадочная фраза о том, что "возможны непростые решения относительно Херсона", – подчеркнул Пионтковский. Так, "сирийский мясник" был запрограммирован на возможен уход.

Не знаю, отдал ли Путин окончательный приказ. Во всяком случае, украинцы возьмут этот украинский город в этом месяце. И это станет триггером очень важных политических процессов в России,

– уверяет российский публицист.

В то же время, наша разведка говорит о том, что россияне не собираются покидать Херсон. Пока они переодеваются в гражданских, занимают квартиры выехавших из города херсонцев. Фактически все это будут подавать под соусом "ВСУ обстреливают мирное население". По данным ГУР, в Херсоне сейчас сосредоточены наиболее боеспособные подразделения русской армии.

"В этом весь центр проблемы. Половина профессионалов уничтожена украинской армией. Наиболее боеспособные подразделения морской пехоты и спецназа действительно там. Конфликт генералов и фюрера продолжается, поэтому мы получаем такие противоречивые сигналы", – утверждает Андрей Пионтковский.

Украинцы освободят Херсон в ноябре: смотрите видео

Освобождение Херсона будет иметь серьезные политические последствия

По убеждению Пионтковского, украинская армия работает по собственному расписанию и по собственным соображениям. Вчера президент Зеленский четко заявил, что Херсон будет освобожден до конца года. Предполагают, что это должно произойти в ноябре.

Пора задуматься об огромных политических последствиях освобождения Херсона. Внутри бункера, властных структур, вооруженных сил уже растет напряжение,

– сказал Пионтковский.

В частности, речь идет о ропотах полевых командиров Кадырова и Пригожина на высшее военное руководство России. Так, после потери Лимана Кадыров требовал разжаловать генерал-полковника Лапина в рядовые и послать на войну, чтобы искупать кровью очередное поражение. Он также истерически подчеркнул, что причина поражения – кумовство и непотизм начальника генштаба российских вооруженных сил Герасимова. В свою очередь Пригожин написал о российских генералах сжато и красноречиво: "Всех этих ушлепков – с автоматами босыми на фронт".

Публицист отмечает, что масштаб претензий Пригожина к власти растет. Впрочем, как и его амбиции.

"Он начинал с критики с позиции военного эксперта, затем менял губернатора в Санкт-Петербурге, а его последнее заявление с комплиментами в адрес Зеленского – уже вмешивается в политическую сферу. Дело ведь не в личности Зеленского, а в том, что Украина – достойный соперник". Это разительно отличается от философии войны путинского режима", – отмечает Пионтковский.

Более того, среди своих людей он проводит опрос с помощью полиграфа по поводу того, готовы ли они сразиться с минометами в Москве. Были сообщения, что какие-то странные вооруженные люди собираются то вблизи генштаба, то у совета федерации.

Перспективу перестрелки разных военных структур нам стоит только приветствовать,

– подытожил публицист.

Контрнаступление на Херсон: последние новости