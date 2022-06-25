Когда выйдет новая марка с украинской "Мрией": в Укрпочте обещают еще и конверт и открытку

За время войны в Украине многие украинцы стали настоящими филателистами начав коллекционировать марки. Укрпочта решила поддержать подобные порывы.

Уже 28 июня в Украине поступят в продажу марку, на которой изображен некогда самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". Его уничтожили во время российского вторжения – самолет находился в аэропорту Гостомеля, который захватили российские оккупанты.

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"Этот выпуск очень особенный для нас. Потому что он олицетворяет украинскую несгибаемость. Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу настоящую мечту и стремление к свободе. Это знает каждый взрослый и ребенок", – говорится в сообщении Укрпочты.

На марке будет изображена иллюстрация одиннадцатилетней школьницы с Волыни Софии Кравчук. Нарисовала ее она еще в 2021 году для конкурса "Что для меня Украина?"

"Сегодня рисунок актуален как никогда. Хотим, чтобы это произведение филателии вдохновило каждого украинца мечтать смелее", – подчеркнули в Укрпочте.

Новая марка с украинской Мрией выйдет уже 28 июня. А к ней – конверт и открытка. Тираж – 3 миллиона. Приобрести марку можно будет в отделениях Укрпочты или онлайн-магазинах.

Украинские марки на время войны

Марки стали одним из символов этой войны, которую Россия начала против Украины. Началось все с марки "Русский военный корабль, иди…!". Выпустили ее 12 апреля, а уже 13 апреля украинские военные нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва", который там был изображен. 14 апреля вражеский российский корабль пошел ко дну. А марка стала довольно популярной. Ее раскупили в считанные дни, интернет-сайты не выдерживали наплыва желающих ее продать.

Из-за такой популярности руководство Укрпочты продолжило серию под названием "Русский военный корабль… все". Единственное отличие от предыдущей серии – там все тот же украинский пограничный, а вот вражеского корабля уже нет – он на дне.

На этом в Укрпочте решили не останавливаться, и представили почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины!". Дизайн марки выбирали голосованием, участие в котором приняли 834 тысяч человек. Победил эскиз, на котором украинский трактор тянет подстреленный российский танк.

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