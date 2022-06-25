Вже 28 червня в Україні надійдуть в продаж марки, на якій зображений колись найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Його було знищено під час російського вторгнення – літак перебував в аеропорті Гостомеля, який захопили російські окупанти.

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"Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий", – йдеться в повідомленні Укрпошти.

На марці буде зображено ілюстрацію одинадцятирічної школярки з Волині Софії Кравчук. Намалювала її вона ще в 2021 році для конкурсу "Що для мене Україна?"

"Сьогодні малюнок актуальний як ніколи. Хочемо, аби цей витвір філателії надихнув кожного українця мріяти сміливіше", – наголосили в Укрпошті.

Нова марка з українською мрією вийде вже 28 червня. А до неї – конверт та листівка. Тираж – 3 мільйони. Придбати марку можна буде у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах.

Українські марки на час війни

Марки стали одним із символів цієї війни, яку Росія розпочала проти України. Розпочалося все з марки "русскій воєнний корабль, іді… !". Випустили її 12 квітня, а вже 13 квітня українські військові завдали ракетного удару по крейсеру "Москва", який там був зображений. 14 квітня ворожий російський корабель пішов на дно. А марка стала доволі популярною. Її розкупили в лічені дні, інтернет-сайти не витримували напливу бажаючих її продати.

Через таку популярність керівництво Укрпошти продовжило серію під назвою "русскій воєнний корабль… всьо". Єдина відмінність від попередньої серії – там все той же український прикордонних, а от ворожого корабля вже немає – він на дні.

На цьому в Укрпошті вирішили не зупинятися, і представили поштову марку "Доброго вечора, ми з України!". Дизайн марки обирали голосуванням, участь в якому взяли 834 тисячі осіб. Переміг ескіз, на якому український трактор тягне впольований російський танк.

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