Когда с юга Украины отступят дожди: синоптики дали прогноз

Часть Украины, в частности, юг и восток накрыли мощные ливни и грозы. Непогода в Одессе, Запорожье и Днепре держится уже несколько дней. Правда, с 21 июня должна отступить.

Так, 18 июня дожди будут лить в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях.

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Непогода будет отступать понемногу

Уже 19 июня грозы перекинутся на остальную часть Украины. Дождь будет идти на юге и в ряде западных регионов.

Куда уйдут грозы

Тернопольская область,

Ивано-Франковская,

Закарпатская,

Черновицкая,

Винницкая,

Одесская,

Николаевская,

Крым.

Такая же ситуация будет 20 июня. Уже 21 – 22 июня почти на всей территории Украины будет солнечно и жарко. Небольшие дожди возможны лишь на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине.

Кстати, в эти дни температура воздуха будет достигать за +30. Наиболее жарко будет в Киеве – +30...+32.



Погода 21 июня / Карта Укргидрометцентра

Непогода в Украине: последствия