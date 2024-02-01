При таких потерях оккупанты долго не смогут продолжать наступательные действия. Тогда и может начаться новое контрнаступление ВСУ. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь.

Смотрите также Россияне попытались захватить Табаевку, в Авдеевке тяжелые бои: как изменилась карта фронта за неделю

Когда россиянам не хватит сил для продолжения наступления

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что новое контрнаступление Вооруженных Сил Украины начнется весной этого года. Он уточнил, что новая фаза украинской контрнаступательной операции начнется тогда, когда Россия полностью исчерпает свой ресурс, что сейчас и делает на фронте.

Россия сейчас действительно находится в высшей точке своего наступления. Они начали его в октябре и, конечно, у них есть так называемые "выборы Путина", поэтому еще в феврале – марте они будут наступать. У них нет другого выхода, кроме как выполнять политический заказ, им надо чего-то достигать,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Однако российские оккупанты не смогут достичь тех результатов, на которые рассчитывают.

Напомним, что россияне хотели захватить всю Донецкую и Луганскую область, в частности оккупировать Авдеевку, выйти к Часовому Яру. К тому же целью оккупантов было прорваться на Купянском направлении и улучшить свои позиции на Запорожском направлении.

"Очевидно, они этого уже не сделают, потому что мало времени. Они будут бросать все, что имеют, и в результате примерно в конце марта им действительно надо будет взять паузу, которая может растянуться на несколько месяцев. Далее все зависит от того, какие планы имеет украинское командование", – объяснил Самусь.

Если у россиян не будет возможности продолжать наступление, они соответственно будут вынуждены вставать в оборону.

В этом контексте добавим, что во время весенней паузы России нужно будет провести мобилизацию, ведь даже по состоянию на сегодня россияне потеряли невероятное количество личного состава. А их наступление продолжается до сих пор. К тому же им будет необходимо восстановить пострадавшие подразделения и нарастить свои силы, ведь их задачи – неизменны.

Российское наступление и его возможности: последние новости