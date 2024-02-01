При таких втратах окупанти довго не зможуть продовжувати наступальні дії. Тоді й може розпочатися новий контрнаступ ЗСУ. Детальніше про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

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Коли росіянам забракне сил для продовження наступу

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що новий контрнаступ Збройних Сил України почнеться навесні цього року. Він уточнив, що нова фаза української контрнаступальної операції розпочнеться тоді, коли Росія повністю вичерпає свій ресурс, що зараз і робить на фронті.

Росія зараз справді перебуває в найвищій точці свого наступу. Вони почали його в жовтні і, звісно, у них є так звані "вибори Путіна", тому ще лютий – березні вони наступатимуть. У них немає іншого виходу, крім як виконувати політичне замовлення, їм треба чогось досягати,

– наголосив Михайло Самусь.

Однак російські окупанти не зможуть досягнути тих результатів, на які розраховують.

Нагадаємо, що росіяни хотіли захопити усю Донецьку та Луганську область, зокрема окупувати Авдіївку, вийти до Часового Яру. До того ж метою окупантів було прорватися на Куп'янському напрямку та покращити свої позиції на Запорізькому напрямку.

"Очевидно, вони цього вже не зроблять, тому що замало часу. Вони кидатимуть все, що мають, і в результаті приблизно наприкінці березня їм справді треба буде взяти паузу, яка може розтягнутися на кілька місяців. Далі все залежить від того, які плани має українське командування", – пояснив Самусь.

Якщо у росіян не буд можливості продовжувати наступ, вони відповідно будуть змушені вставати в оборону.

У цьому контексті додамо, що під час весняної паузи Росії потрібно буде провести мобілізацію, адже навіть станом на сьогодні росіяни втратили неймовірну кількість особового складу. А їхній наступ триває й досі. До того ж їм буде необхідно відновити постраждалі підрозділи та наростити свої сили, адже їхні завдання – незмінні.

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