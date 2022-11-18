Если США отважатся на серьезные поставки оружия, война закончится в этом году, – Пионтковский

Насколько быстро закончится война, зависит и от того, решится ли США поставлять серьезное оружие Украине. После того, как это произойдет, война действительно завершится через несколько недель.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что Финляндия предоставит Украине еще один пакет военной помощи.

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Серьезное оружие быстро закончило бы войну

Пионтковский отметил, что российский военный эксперт Михаил Ходаренок говорил, что у американцев на складах еще столько вооружения, что война может закончиться очень быстро. Действительно, можно представить, как бы быстро продвигалась Украина после освобождения Херсона, если бы в ее распоряжении были еще 100 танков, 50 самолетов F-16, дальнобойные ракеты и т.д. Война закончилась бы через несколько недель еще до Нового года.

Важно, что это понимают все военные и, очевидно, политические эксперты в России. За всеми этими разговорами о могуществе России они понимают, что вся их военная машина, вся их политическая система, их собственная жизнь, безопасность зависят от дедушки Байдена. Решится ли он на серьезные поставки,

– заметил российский публицист из США.

Пионтковский о том, решатся ли США на серьезные поставки оружия: смотрите видео

Байдену рано или поздно придется принять такое решение

Он продолжил, что Ходаренок об американском оружии говорил с оскорблением на своих соотечественников, вовлекших его страну в войну, которую Россия с крахом проиграет. Если американцы не отважятся на серьезные поставки и останется сегодняшний уровень поставок, то Украина деоккупирует свои территории до весны. Однако цена очень серьезная – жизнь военных и гражданских жителей мирных городов.

"Поэтому дедушке Байдену придется принять это решение довольно быстро. Поэтому мне и не нравится эпизод с падением ракет в Польше, потому что он отвлек внимание, в частности, американского политического руководства. Даже, если это российские ракеты, НАТО бы замяло этот инцидент", – подчеркнул Пионтковский.

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