В 2025 году Украина может получить преимущество над Россией: когда именно произойдет слом

Российским властям все труднее выделять столько денег на финансирование войны. Для того, чтобы мотивировать людей подписывать контракты, Владимир Путин вынужден выплачивать каждый раз больше средств.

Об этом 24 Каналу рассказал ректор Международного института бизнеса, доктор экономических наук и банкир Александр Савченко, добавив, что российские банки вынуждены кредитовать военно-промышленный комплекс. Так делают уже 2 года.

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Когда Россия не сможет вести войну

По указанию властей, банки выдали кредитов на 300 миллиардов долларов, это больше, чем официальные расходы на ВПК. На самом деле банки никогда бы на это не пошли, ведь знают, что такие кредиты не вернутся. Так и произошло, и это путь к банкротству.

Десятки предприятий военно-промышленного комплекса должны были бы обанкротиться, но Путин не дает этому произойти. Он требуется печатать деньги и продолжать через бюджет поддерживать финансово такие предприятия. Это ведет Россию к инфляции,

– подчеркнул Александр Савченко.

Чем больше Россия будет отходить от рыночной экономики, а этот процесс уже начался, тем быстрее мы увидим настоящее уменьшение расходов на войну.

В 2025 году Путин будет тратить на войну существенно меньше, чем в 2024. Не будет кредитов, которые он заставил банки выдать. Также не удалось увеличить финансирование ВПК на 22%, как обещал глава Кремля. Инфляция и девальвация "съедают" эти проценты.

Все это будет существенным преимуществом для Украины. Если Европа и США увеличат свою поддержку, то уже в сентябре – октябре 2025 года произойдет перелом ситуации. Наше государство может получить преимущество как по количеству оружия, боеприпасов, так и людей,

– подчеркнул банкир.

Путин все это понимает, поэтому будет продолжать максимально давить до этого времени. Если расходы на войну сократятся, то оккупанты начнут проигрывать на поле боя.

Глава Кремля осознает, что до лета или хотя бы до сентября 2025 года надо достичь договоренностей и пойдет на это. Поэтому стоит дождаться, когда Дональд Трамп начнет давить на Путина, а Украина в этом поможет.