Про це 24 Каналу розповів ректор Міжнародного інституту бізнесу, доктор економічних наук та банкір Олександр Савченко, додавши, що російські банки змушені кредитувати військово-промисловий комплекс. Так роблять вже 2 роки.

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Коли Росія не зможе вести війну

За вказівкою влади, банки видали кредитів на 300 мільярдів доларів, це більше, ніж офіційні витрати на ВПК. Насправді банки ніколи б на це не пішли, адже знають, що такі кредити не повернуться. Так і сталося, і це шлях до банкрутства.

Десятки підприємств військово-промислового комплексу мали б збанкрутіти, але Путін не дає цьому статися. Він вимагається друкувати гроші і продовжувати через бюджет підтримувати фінансово такі підприємства. Це веде Росію до інфляції,

– підкреслив Олександр Савченко.

Чим більше Росія відходитиме від ринкової економіки, а цей процес вже почався, тим швидше ми побачимо справжнє зменшення витрат на війну.

У 2025 році Путін витрачатиме на війну суттєво менше, ніж у 2024. Не буде кредитів, які він змусив банки видати. Також не вдалося збільшити фінансування ВПК на 22%, як обіцяв очільник Кремля. Інфляція та девальвація "з'їдають" ці відсотки.

Все це буде суттєвою перевагою для України. Якщо Європа та США збільшать свою підтримку, то вже у вересні – жовтні 2025 року станеться злам ситуації. Наша держава може здобути перевагу як за кількістю зброї, боєприпасів, так і людей,

– наголосив банкір.

Путін все це розуміє, тому продовжуватиме максимально тиснути до цього часу. Якщо витрати на війну скоротяться, то окупанти почнуть програвати на полі бою.

Очільник Кремля усвідомлює, що до літа або хоча б до вересня 2025 року треба досягти домовленостей і піде на це. Тому варто дочекатися, коли Дональд Трамп почне тиснути на Путіна, а Україна в цьому допоможе.