Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему активная фаза войны может закончиться в этом году

Президент Владимир Зеленский уже говорил во время встречи с нардепами, что горячая фаза войны в Украине может завершиться уже в этом году. Уже сейчас видно, как Силы обороны могут заставить россиян остановиться.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Силы обороны получили возможность значительно активнее работать против логистики врага. В перспективе это действительно может повлиять на способность россиян вести боевые действия.

Украина атакует важный для россиян участок

По словам Ступака, на протяжении последних 1,5 – 2 месяцев значительно участились удары дронами по важнейшей для россиян логистической трассе на Юге Украины. Речь идет о дороге, которая идет из Ростова в Мариуполь, Бердянска, Мелитополя и в Крым.

Эта трасса находится под постоянным поражением дронов. Ранее речь шла о единичных атаках. Думаю, мы можем масштабировать такие удары минимум в 2 – 3 раза. По разным данным, на прошлой неделе на этой трассе выбили около сотни единиц техники,

– отметил Ступак.

Если такие удары дронами будут регулярными, то группировка оккупантов на территории Херсонской, Запорожской и юга Донецкой областей будет иметь проблемы с поставками ресурсов. Это повлияет как на возможность проводить наступательные действия, так и на моральное состояние.

Обратите внимание! Военные Третьего армейского корпуса бьют по логистическим маршрутам россиян на временно оккупированной Луганщине. Важно, что Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка теперь находятся под дроновым контролем Сил обороны. Недавно украинские беспилотники добрались до КПП "Изварино", что на границе с Россией.

Как такие атаки влияют на фронт?

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что враг уже жалуется на недостаток дизеля и бензина для генераторов. Это уже свидетельствует, что Силы обороны эффективно работают по логистике врага. Важно продолжить такие удары.

Важно усиливать такие удары. Это активно повлияет на фронт. Без логистики враг не проведет штурмовые действия. Даже обороняться не сможет. Уже сейчас они меньше проводят штурмов, чем еще полгода назад. Они свои "большие наступления" не вытягивают,

– отметил военный.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия теряет около 30 – 35 тысяч личного состава каждый месяц. Все это постепенно приближает врага к серьезному кадровому кризису.