"Онкология у Путина и заговор в Кремле": почему не стоит полагаться на обнадеживающие прогнозы

Внутри нашей страны успел сложиться консенсус. Разговор о сценариях победы всегда упирается в параллели со Второй Мировой. Когда враг не просто свергнут, но еще и переформатирован. Когда не только выход на границы, но еще и репарации. Не только физическое разоружение, но и ментальное.

Почему возвращение территорий не будет означать завершение войны

Мы закономерно мечтаем об окончательной победе. Той, по итогам которой агрессор переходит в новое состояние и не угрожает в будущем. Но всегда есть риск стать заложником собственных ожиданий.

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Даже выход на границы 1991 года не означает однозначного окончания войны. Россия может сесть в глухую оборону, отказаться от переговоров и начать зализывать свои военные раны.

Тем временем российских детей в школах продолжат учить тому, что "принадлежащие их стране" Херсон, Донецк, Луганск, Запорожье и Симферополь "оккупированы фашистами". В этом сценарии у нашей нынешней войны обязательно будет продолжение.

Оптимистом легче быть сегодня, но реалистам будет легче завтра. Войны в Боснии и Хорватии длились по 4 года. Война в Корее – 3. Французы воевали во Вьетнаме 8 лет – столько же, сколько и американцы. По всей вероятности, Владимир Путин воспринимает итог этой войны как свое политическое наследие – а потому у него нет ни единого резона идти на попятный.

Только веры в победу недостаточно

На этом фоне довольно сильно раздражают те, кто пытается торговать надеждой на скорую победу. Все те, кто продают "заговор в Кремле", "онкологию у Путина" и "восстание в российских регионах".

Нам очень хочется "Бога из машины" и те, кто зарабатывает себе имиджевый капитал на войне – не особо церемонятся с заголовками. Однако эффект плацебо в наших условиях не работает. Ваша вера в победу имеет мало смысла, если вы никак победу не приближаете.

"Этот дождь надолго" и к этому лучше привыкнуть. Ставка на спринтерский рывок всегда выходит боком на стайерской дистанции. Поэтому даже в армии твой первоначальный порыв не так уж важен. Тот самый, что заставляет тебя надеть форму и взять в руки оружие. Потому что после первых недель героических селфи тебя непременно догоняют быт и усталость. Единственное, что обретает смысл в этот момент – это твоя готовность "тянуть".

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Твоя готовность тянуть службу и повседневность. Бытовую неустроенность и рутину. Физические нагрузки и выгорание. Неизбежную бюрократию и стресс. Этого всего нет на плакатном изображении войны – и сами мы очень далеки от плакатности. В каждом из нас есть множество недостатков и при ближайшем рассмотрении достаточно просто рассмотреть изъяны. Но если мы не помещаемся в чей-то шаблон, то проблема не в нас, а в шаблоне.

У расслабленных оптимистов – мало шансов

Может, поэтому мне гораздо больше по душе осторожные оценки и консервативные прогнозы. Те, что не торгуют предчувствием скорого триумфа. Те, что не твердят о скором крахе российского режима. Сосредоточенные и злые на этой войне имеют больше шансов, чем расслабленные и оптимистичные. Поэтому я люблю сосредоточенных и злых.

Я не знаю, когда украинские флаги появятся в Крыму. Не могу оценить степень устойчивости российской экономики. Понятия не имею, какими будут границы России через 5 лет. А еще я достаточно скептически отношусь к формуле "вернутся ребята – наведут порядок". Вера в такое отдает инфантильным желанием переложить на нас ответственность, а я по-прежнему не теряю надежды, что война заставит страну повзрослеть.

Важно Украина все равно получит танки Leopard

Нам и так во многом везет. Не надо придумывать чудеса – достаточно тех, что уже случились. Наша армия сражается так, как ни приходилось за последние 40 лет никакой другой. Наш тыл, несмотря на ракеты, продолжает жить в условиях довоенного быта.

"Карточная система", "продуктовые пайки" и "гуманитарная катастрофа" не даны абсолютному большинству в ощущениях и остаются чем-то из документальных фильмов на Netflix. В то же время, условия западной финансовой помощи дают осторожную надежду на реформы в стране.

Мои знакомые иногда пишут, что на их внутреннем календаре по-прежнему – февраль 2022 года. В этом подходе чудится мечта о возвращении к довоенному.

Не уверен, что готов согласиться с этим. Мы пережили слишком многое, чтобы это можно было "обнулить". У нас за спиной – лишь первый год полномасштабной войны. Мы не знаем, сколько таких лет будет впереди. Все, что происходит с нами, – это не нарушение нормы. Это и есть новая норма.

Жизнь становится проще в тот момент, когда ты понимаешь, что проще она не станет.