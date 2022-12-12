Зеленский предположил, когда и как закончится война в Украине

"Когда закончится война?" – вопрос, который беспокоит каждого украинца. Ответ на это попытался дать президент Владимир Зеленский.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны это не заморозка конфликта, сообщает 24 канал. Президент подчеркнул, что окончание войны – это полная деоккупация всех временно захваченных Россией территорий.

Обратите внимание Достаточно ли в ВСУ людей: Резников рассказал, с какой проблемой столкнулась украинская армия

Когда закончится война: что говорит Владимир Зеленский

Глава государства отметил, что никто не может дать точного ответа на вопрос, когда точно закончится война. Владимир Зеленский подчеркнул, что говорить о конце войны очень ответственно, ведь это вопрос, на который ответ хочет получить вся страна.

Я ответственный человек и я понимаю, что это значит для людей – услышать, когда война закончится. Потому что это главный вопрос. Ответ должен быть главным. Я не играю с такими вещами,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что завершением войны можно выход на наши международно признанные границы, а не только прекращение боевых действий.

"Это не значит, что не летают дроны, а где-то там далеко убивают людей. Война не далеко, она повсюду, в каждом доме. Война закончит тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована", – подчеркнул Зеленский.

Когда ВСУ возобновят контрнаступление

Война продолжается, а на фронте несколько снизилась активность боевых действий. Причиной этого министр обороны Алексей Резников назвал погодные условия – на Востоке и на Юге падают дожди.

Поэтому, по прогнозам главы оборонного ведомства, наши воины возобновят контрнаступление тогда как промерзнет почва, чтобы военная техника могла двигаться. Поэтому верим в Вооруженные Силы и поддерживаем наших воинов.