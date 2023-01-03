Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук. Впрочем, война все же завершится, потому что ресурс у Москвы исчерпывающий.

Важно Новый этап войны, саммит мира и карта Буданова: к чему Украине готовиться в 2023 году

Россия не думает о выборах и окончании войны

Олещук отметил, что к россиянам постепенно приходит понимание того, что они оккупанты и захватчики. Они не могут выиграть в военном плане, поэтому им нужен российско-ориентированный украинский политикум. Поэтому они и получают таких украинских политиков, чтобы вывести их на авансцену.

Они сейчас очевидно ни о каких выборах не думают, они не собираются прекращать войну. То, что они, например, продвигают тезис о перемирии, на самом деле нет никакой цели закрепить перемирие, проводить какие-то выборы. Это исключительно для того, чтобы перегруппироваться, подтянуть резервы и снова бросить их в бой.

– заметил политолог.

Он добавил, что россиянам требовалось вторжение, потому что они понимали, что теряют влияние в Украине. Потому и желали вернуть его военными инструментами, желали вернуть Украину на российскую орбиту.

Олещук о том, что Кремль сейчас не думает о выборах в России и не рассматривает окончание войны: смотрите видео

Мобилизация в России не вызывает недовольства

По словам политолога, на самом деле мобилизацию в России объявили не 21 сентября, а еще весной, с тех пор она продолжается разными скрытыми методами. Мобилизированным обещают разные социальные блага. Поэтому она не вызывает недовольства кроме определенных регионов.

"Пока российское общество не начнет этому противостоять, очевидно, что Кремль будет продолжать гнуть такую же линию. Когда я говорю противостоять, я говорю совсем не о митингах. Россияне же говорят, что, мол, не могут противостоять, не могут выходить на митинги, потому что их сразу свяжут, посадят", – подчеркнул Олещук.

Как он отметил, для противостояния режиму россиянам сейчас достаточно просто не ходить в военкоматы, даже за повестками. Это и будет протест против режима – любыми методами противостоять мобилизации. Ибо пример Беларуси продемонстрировал, что подобные режимы простыми митингами не смахивают.

Новости России: последние события