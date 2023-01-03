Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, трудно сказать, что конкретно имеют в виду в Польше, когда говорят о сохранении лица Путину.

Обратите внимание Путин патологически боится заболеть и ищет эликсир бессмертия, – Яковенко

Яковенко убежден, что российский диктатор уже полностью потерял свое лицо.

"Перед кем сохранять лицо? В глазах Европы? Любой нормальный европеец уже понимает, что Путин – это международный преступник и террорист №1, который должен быть приговорен к пожизненному заключению", – отметил журналист.

Главная проблема российского диктатора

По его словам, и сам глава Кремля уже не беспокоится о том, чтобы сохранить свою репутацию.

Путин уже не думает о том, чтобы сохранить лицо, по крайней мере, для западного общественного мнения. Для Путина сейчас реальная проблема – сохранить жизнь и власть, что фактически одно и то же. Именно это является главной задачей диктатора,

– сказал Яковенко.

По словам оппозиционного журналиста, есть разные сценарии, при которых может возникнуть прямая угроза жизни российского диктатора. И Путин это отлично понимает. Один из главных сценариев связан с проигрышем России в войне против Украины.

Игорь Яковенко рассказал, что может угрожать жизни Путина: смотрите видео

Угроза власти Путина

Яковенко объяснил, что чем дальше, тем больше будет расти количество российских военных, погибших в Украине. Уже сейчас в России началась целая кампания, чтобы найти виновных в смерти сотен мобилизованных в Макеевке в Донецкой области. Журналист предположил, что вину за инцидент повесят на одного из генералов.

"Это только начало. Это будет основным сюжетом 2023 года. Мобилизированные и дальше будут прибывать на фронт в большом количестве и будут размещаться компактными группами. Их будут уничтожать", - сказал Яковенко.

Он добавил, что такие случаи повлекут за собой истерику даже в "ура-патриотических" российских СМИ и телеграмм-каналах.

Ответственными будут и дальше делать генералов. В результате будет нарастать сопротивление среди военных. Трещина между армией и кремлевскими властями будет усиливаться и станет угрозой для власти Путина,

– сказал журналист.

Он подчеркнул, что если силовики перестанут поддерживать власть, то режим российского диктатора рухнет.

"Путин не доживет до трибунала"

В таком случае нынешнему главе Кремля не светит ничего хорошего.

Когда Путин потеряет власть, вероятно, он потеряет и жизнь. Вероятность того, что его отправят на "почетную" пенсию, равна нолю,

– отметил Яковенко.

Журналист добавил, что вероятный преемник диктатора спишет все проблемы на своего предшественника. Следовательно, Путина отправят под трибунал.

"Однако до трибунала он точно не доживет, потому что никому не нужен Путин, который будет говорить на суде. Скорее всего, его просто уничтожат", – предположил Яковенко.

Что о Путине думают союзники России

Российский оппозиционный журналист отметил, что сейчас российский диктатор мог бы пытаться сохранить лицо разве что перед своими союзниками.

Однако если речь идет об Иране или Северной Корее, то какое там лицо? Это террористическое братство, где все свои и стыдиться нечего,

– отметил Яковенко.

Что касается Китая, то Путин хотел бы казаться Си Цзиньпину лучше, чем есть на самом деле. Однако, по мнению Яковенко, лидер Китая отлично понимает, с кем имеет дело, ведь частично сам такой.

"А вот с Индией уже несколько иная ситуация. Встреча Путина с премьер-министром Нарендрой Моди не состоялась. Это говорит о том, что для Индии Путин потерял лицо", – сказал журналист.

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