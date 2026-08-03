Фронт без движения: военнослужащий ВСУ сравнил войну в Украине с Первой мировой

Война – это своего рода цикл адаптации. Украина нашла слабые места России и наносит по ним удары, в то же время противник знает об уязвимых точках нашего государства, например, об отсутствии противобаллистики, поэтому усилил атаки. Однако этот процесс приспособления к вызовам не будет бесконечным, война закончится.

Об этом в интервью 24 Каналу подчеркнул военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко, приведя в качестве примера войну между Англией и Францией, которая вошла в историю как Столетняя (серия войн) и все-таки завершилась.

Аналогия с Первой мировой: ключевым есть выдержка

Военный аналитик подчеркнул, что множество войн, несмотря на их масштабность, ужасы и разрушения, имели свой конец. Поэтому размышлять о том, что российско-украинская война будет длиться бесконечно, нецелесообразно.

Когда мы говорим о времени и возможностях, то сейчас Россия напоминает Германию во время Первой мировой, когда казалось, что все преимущества были на стороне немцев: логистика, сеть железных дорог, возможность вести войну на два фронта. В один миг что-то произошло. Нельзя сказать, что Германия вообще пала, она просто надломилась. Тогда искали решения, как истощить немцев, чтобы они не могли продолжать войну,

– отметил Мусиенко.

Сейчас, по его словам, то же самое делает Украина в отношении России, стремясь также достичь момента, когда она не сможет продолжать войну. Одновременно с этим Кремль пытается сделать то же самое и истощить ВСУ. Но у нашего государства, по словам военного аналитика, есть тыл в виде Запада, в частности открываются украинские производства на европейской территории, что очень помогает.

Полное интервью с Александром Мусиенко: смотрите в видео

Размышляя о прогнозах, когда российско-украинская война может закончиться, Мусиенко вернулся к примеру Первой мировой войны, когда она завершилась просто в определенный момент.

Фронт особо не двигался, а война закончилась. Наступил миг перелома, когда выдержка сыграла свою роль, это помогло. У нас сейчас тоже главное – это выдержать. Я не думаю, что эта война будет бесконечной, но допускаю, что она может продолжаться до того момента, пока Путин либо сам не передумает (пока таких сигналов нет), либо его окружение заставит его это сделать. Так часто бывает в диктаторских режимах,

– отметил Мусиенко.

Военный аналитик добавил, что война – это соревнование, особенно в технологическом плане. Он подчеркнул, что Украине в этом важно всегда быть на шаг впереди. Мусиенко считает, что у нашего государства до конца 2026 года есть шанс оказать давление на Путина, чтобы он был готов к прекращению огня, в частности благодаря своим дальнобойным ударам и поддержке партнеров. Это один из планов, именно поэтому атаки по российским объектам ВПК, НПЗ, портам и другим ускорились, и Зеленским была утверждена 40-дневная операция СБУ против России.

Подводя итоги, Мусиенко в очередной раз подчеркнул, что прогнозы относительно завершения российско-украинской войны пустые. Ведь на это влияет множество факторов. По его словам, существует вероятность и того, что эта война вообще может перерасти в нечто более глобальное. Сейчас формируются коалиции государств, открытым остается вопрос, к кому из них присоединится Глобальный Юг.