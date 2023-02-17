Путин до сих пор в плену своих иллюзий, – Казарин предположил, сколько еще будет продолжаться война
Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от намерения оккупировать Украину. Он готов бросить для достижения этой цели все имеющиеся ресурсы, поэтому нельзя недооценивать вражескую армию.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил блоггер и журналист Павел Казарин. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока "российское общество не начнет сыпаться".
Читайте также Путин поставил очередную дату для армии для оккупации Донбасса – ГУР о ключевом направлении
Самая большая ошибка – недооценивать врага
По мнению Казарина, новое наступление России уже началось. Журналист подчеркнул, что нельзя недооценивать оккупантов, ведь это настоящая армия, которая долгое время готовилась к войне и имеет немало ресурсов.
Мы должны помнить, что в России не "недоармия". Это настоящая армия, которая готовилась к континентальным сухопутным операциям. У них много ресурсов. Да, возможно, устаревших. Но недооценивать российскую армию – это было бы, наверное, самой большой ошибкой,
– убежден он.
Блогер добавил, что "Путин по-прежнему находится в плену своих иллюзий, что российская армия сможет победить украинскую".
Павел Казарин отметил, что у России есть множество человеческого ресурса, бронетехники, военно-космические силы. Он считает, что сейчас продолжается "логистическая гонка".
"То есть, сколько они смогут поднять со своих складов и поставить в строй бронетехники, и сколько одновременно Запад может предоставить этой бронетехники, вооружения, амуниции и снарядов для украинской армии. Сейчас именно эта логистическая гонка продолжается", – сказал блогер.
Казарин о возможностях российской армии: смотрите видео
Путин воспринимает эту войну как политическое наследие
Казарин отметил, что Путин 23 года находится у власти, поэтому воспринимает эту войну как политическое наследие. Он готов бросать для достижения своих целей все больше россиян и все имеющиеся ресурсы.
"Мы не можем надеяться на то, что в какой-то момент он скажет: "Это глупо, давайте останавливать". Нет, он дальше и дальше будет готов хоронить своих соотечественников на украинской земле", – подчеркнул журналист.
Блогер говорит, что война России с Украиной может продолжаться еще 2-3 года. Он добавил, что война будет продолжаться до тех пор, пока "российское общество не начнет сыпаться".
Мобилизация дойдет до Москвы только в третьей волне
Павел Казарин обратил внимание, что в России мобилизуют только жителей населенных пунктов, в которых проживают до 50 тысяч россиян. По его словам, вторая волна коснется уже городов, в которых население до полумиллиона человек. И только во время третьей волны могут мобилизовать жителей Москвы или Санкт-Петербурга.
"Города если и могут на что-то влиять в России, выходить на демонстрации, показывать, что они не соглашаются с действующими обстоятельствами, это лишь от миллиона жителей и выше. Если мобилизация доберется до Москвы или Петербурга, это, скорее, будет третья волна, даже не вторая", – считает журналист.
Новое наступление России: что известно
- Украинская разведка ранее предупреждала о том, что Россия планирует новое наступление на Украину. В ГУР Минобороны говорят, что оккупанты могут сделать большую ставку на воздушно-десантные войска.
- Издание Financial Times написало, что 14 февраля заметили, как Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной. Сообщается, что это может свидетельствовать о том, что Россия готовится бросить в войну свои самолеты и вертолеты, чтобы поддержать наземное наступление.
- В то же время специалисты американского Института изучения войны говорят, что в своем запланированном обращении к федеральному собранию России 21 февраля Владимир Путин вряд ли объявит о мерах по дальнейшей эскалации войны в Украине. На это есть ряд причин: безумные потери врага, отсутствие побед.