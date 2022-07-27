Такой прогноз на стриме, который транслировали на ютубе 24 канала, сделала украинская таролог Людмила Хомутовская. По ее словам, сравнительно скоро боевые действия должны завершиться. Но в 2022 году еще будет продолжаться война в Украине .

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Когда закончится война в Украине

Людмила Хомутовская сразу на стриме проверила карты и озвучила свой прогноз. Она отмечает, что переговоры между Украиной и россией начнутся уже в феврале 2023 года. А в марте закончится война.

Позже она уточнила, что Украина сможет вернуть временно оккупированные территории с 24 февраля еще до конца 2022 года. А вот с Крымом и так называемым ОРДЛОм на тот момент будут определенные вопросы.

Когда закончится война и что произойдет с Путиным – рассказывает Людмила Хомутовская: смотрите видео

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