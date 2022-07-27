Такий прогноз на стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу, зробила українська тарологиня Людмила Хомутовська. За її словами, порівняно скоро бойові дії мають завершитися. Але у 2022 році ще триватиме війна в Україні.

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Коли закінчиться війна в Україні

Людмила Хомутовська одразу на стрімі перевірила карти й озвучила свій прогноз. Вона наголошує, що переговори між Україною та росією розпочнуться вже в лютому 2023 року. А в березні закінчиться війна.

Згодом вона уточнила, що Україна зможе повернути тимчасово окуповані території з 24 лютого ще до кінця 2022 року. А ось з Кримом та так званим ОРДЛО на той момент будуть певні питання.

Коли закінчиться війна та що станеться з путіним – розповідає Людмила Хомутовська: дивіться відео

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