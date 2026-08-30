Анализируя в беседе с 24 Каналом удары по НПЗ России, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил, что процесс ослабления страны-агрессора происходит постепенно.

Какой должна быть стратегия ударов СОУ

Российская нефтяная отрасль – это одна из ахиллесовых пяток России. Именно ее уничтожение, как прогнозирует военный эксперт, приведет к падению российской экономики, на которой основано практически все, а затем и к развалу страны-агрессора.

Другого механизма просто нет. Когда вы слышите, как авторитетные аналитики и политики говорят о том, что в этой войне нет военного решения, то это правда. 17,5 миллионов квадратных километров российской территории невозможно завоевать. Нет таких армий, которые могли бы с полным оперативным оснащением взять под контроль эту территорию. Но есть другое решение нашей проблемы,

– пояснил Свитан.

По его словам, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины возможно при уничтожении российской государственности. То есть нужно развалить все эти 17,5 миллионов квадратных километров территории, развалить Россию так же, как когда-то СССР через экономические проблемы.

Сейчас это как раз уже начинает подтверждаться. В мае 2024 года остановили удары по нефтяной отрасли, когда она уже начала падать на 13 – 15%. Потом в марте 2025 года атаки были приостановлены. С августа прошлого года только началась реальная работа. Вот уже год мы работаем по российской нефтянке, уже видны реальные результаты,

– подчеркнул Свитан.

За год плодотворной работы, как отметил полковник запаса ВСУ, удалось свести Россию к самому минимуму по добыче, а что касается переработки нефти, то россияне вообще "ниже плинтуса". Он отметил, что никогда в России не наблюдалось таких показателей, чтобы был дефицит бензина и дизеля.

Главное – не останавливаться. Если сейчас кому-то вновь придет в голову остановить глубинные удары, то счетчик снова будет обнулен. Они за полгода восстановятся. Нельзя допустить этого. Прекращение ударов по российским тылам приводит к восстановлению всего и началу нового отсчета на 3 – 4 года. Исходя из наших возможностей и большой территории России, быстрее не получится,

– считает Свитан.

Подводя итог, полковник запаса ВСУ подчеркнул, что для Украины крайне важно время, важно поскорее закончить эту войну. А сделать это, по его мнению, можно только развалом российской экономики.

Следующие этапы, которые должны привести к ускорению процессов развала России, три ахиллесовы пяты у россиян: нефтяная отрасль, Крым и Москва. Над Крымом работают. Мадяр от него просто так не отстанет, пока полностью не отключит электричество, не лишит воды, не обездвижит. Потому что это безопасность Херсонского и Запорожского направлений. Остается Москва, для нее будет баллистика,

– озвучил Свитан.

Полное интервью с Романом Свитаном: смотрите в видео