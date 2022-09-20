Кремль не видит перспектив в дипломатическом решении войны

В кремле высказались о возможности завершения войны в Украине. Российские маразматики говорят, что не видят дипломатическую перспективу.

В кремле уже "не видят" дипломатического завершения войны

Россияне бросают на войну узников и в спешке формируют новые армейские корпуса, но дипломатического завершения войны не хотят. Об этом заявил спикер владимира путина дмитрий песков, пишет 24 канал.

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Сейчас перспективы политико-дипломатического решения войны не рассматривают,

– сказал песков.

Это при том, что путин недавно говорил, что "готов на все", чтобы война в Украине завершилась как можно скорее. Он жаловался, что Киев отказался проводить переговоры.

В Офисе Президента объяснили, что никакого смысла в переговорах или даже личной встрече агрессора и президента Владимира Зеленского нет. Все потому, что россияне и дальше думают, что у них достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты.

Кроме того, подобными переговорами кремль хочет просто взять оперативную паузу. Встреча президентов возможна только тогда, когда россия выведет свои войска со всей территории Украины. Будут говорить они только о репарациях и наказаниях преступников.

Переговоры Украины и россии: последние новости

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что россия предлагала возобновить переговоры, но Украина отказалась. В целом после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в россии начали чаще звучать тезисы о переговорах. В традиционной манере кремль пытался угрожать и запугивать.

По словам Стефанишиной, Украина вернется к разговорам с россией только после того, как достигнет своих военных целей. Сейчас у Киева больше рычагов влияния, чем у москвы.

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