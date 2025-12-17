Сколько еще Путин может воевать с Украиной: историк охарактеризовал план российского диктатора

Ярослав Грицак считает, что Путин ведет войну против Украины, сочетая военную стратегию с элементами давления и незаконных методов. Продолжительность войны будет зависеть от внутренних ресурсов России и способности украинского сопротивления сопротивляться.

Сочетание различных методов свидетельствует о стремлении Кремля продолжать конфликт как можно дольше, используя все доступные средства. Об этом историк Ярослав Грицак рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Что Грицак говорит об окончании войны?

Историк отмечает, что Путин не демонстрирует признаков готовности завершать войну – его стратегия сочетает гибкие маневры, как в дзюдо и уголовные правила "вора в законе".

Россия может продолжать конфликт, пока имеет ресурсы, ориентировочно еще 3 – 5 лет,

– говорит Ярослав Грицак.

При этом он отмечает, что Украина способна выжить и развиваться, даже если 30 – 35% ее территории будут оставаться под оккупацией и с минными полями на линии разграничения.

Основная цель войны – не территории, а способность Украины окончательно оторваться от "русского мира" с его авторитаризмом и агрессивной политикой.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?