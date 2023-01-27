Такое мнение 24 Каналу выразил бывший командир израильского отряда спецназовцев, сейчас воюющий в Украине Денис Десятник. Интересно, что на вопрос, когда война закончится, говорят Украина, Россия, Запад и история.

Важно Abrams вряд ли успеют доставить до весеннего наступления.

Победа будет в этом году

Десятник рассказал, что он уверен, что победа будет в этом году. ВСУ выгонят врага и из Крыма, и из Донбасса. Россия ощущает поражение, пытается проводить мобилизацию. Однако молодежь уже кое-где выходит на демонстрации и в будущем это может продолжиться у них и в общем-то там будет много проблем.

Могут быть даже такие события, что россияне где-нибудь полностью оттащат свои войска с территории Украины. Сама Россия так покажет "жест доброй воли", потому что даже в США говорили, если Россия заберет свои войска с территории Украины, то они облегчат санкции против России,

– отметил бывший командир израильского отряда спецназовцев, сейчас воюющий в Украине.

Он продолжил, что это может быть выгодно Путину и Медведеву. Тем более сейчас Украина получит необходимую технику, так что к лету уже может одержать победу.

Десятник о том, что Россия может сделать "жест доброй воли": смотрите видео

Победа Украины будет, когда Россия уйдет за границу 1991 года

По словам бывшего командира израильского отряда спецназовцев, сейчас воюющего в Украине, Украина победит, когда выйдет на границы 1991 года. И после того, наша армия будет получать оружие. В частности, самолеты F-16 мощно усилят ВСУ.

"Будет выделяться бюджет именно на армию, на безопасность страны, границы будут усиливаться. Можно провести параллели с Израилем, который постоянно в соседстве со странами, что, можно сказать, против Израиля. Просто в Украине будет выделяться бюджет, будет усиливаться армия, она будет более профессионального, надлежащего качества, как должно быть", - заметил Десятник.

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