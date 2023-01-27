Таку думку 24 Каналу висловив колишній командир ізраїльського загону спецпризначенців, який зараз воює в Україні Денис Десятник. Цікаво, що на питання, коли закінчиться війна, кажуть Україна, Росія, Захід та історія.

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Перемога буде в цьому році

Десятник розповів, що він упевнений, що перемога буде цього року. ЗСУ виженуть ворога і з Криму, і з Донбасу. Росія відчуває поразку, намагається проводити мобілізацію. Однак молодь уже де-не-де виходить на демонстрації і в майбутньому це може продовжитись у них і загалом там буде багато проблем.

Можуть бути навіть такі події, що росіяни десь повністю відтягнуть свої війська з території України. Сама Росія так покаже ніби "жест доброї волі", бо навіть у США говорили, якщо Росія забере свої війська з території України, то вони полегшать санкції проти Росії,

– зазначив колишній командир ізраїльського загону спецпризначенців, який зараз воює в Україні.

Він продовжив, що це може бути вигідно Путіну й Медвєдєву. Тим паче зараз Україна отримає необхідну техніку, тож до літа вже може здобути перемогу.

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Перемога України буде, коли Росія піде за кордони 1991 року

За словами колишнього командира ізраїльського загону спецпризначенців, який зараз воює в Україні, Україна переможе, коли вийде на кордони 1991 року. Та й після того, наша армія буде отримувати зброю. Зокрема, літаки F-16 потужно підсилять ЗСУ.

"Буде виділятись бюджет саме на армію, на безпеку країни, кордони будуть посилюватись. Можна провести паралелі з Ізраїлем, який постійно в сусідстві з країнами, що, можна сказати, проти Ізраїлю. Просто в Україні буде виділятись бюджет, буде посилюватись армія, вона буде більш професійною, належної якості, як має бути", – зауважив Десятник.

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