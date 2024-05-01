Когда и как заработает е-кабинет военнообязанного: в Минобороны назвали точную дату

В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. В Минобороны сказали, когда именно он заработает.

Так, заместитель министра обороны рассказала, что е-кабинет заработает уже в этом месяце. Об этом Екатерина Черногоренко заявила в эфире "Радио Свобода", передает 24 Канал.

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Когда заработает электронный кабинет

"18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного", – сказала Черногоренко.

Отметила, что с 18 мая, у военнообязанных будет задача, обязанность зарегистрировать свои данные, – номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах – в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного.

Чиновница заметила, что это будет мобильное приложение, который можно загрузить в App Store и Play Маркет.

Это будет очень простая и удобная функция для того, чтобы авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберег" для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть по тебе в реестре,

– отметила заместитель Умерова.

Также отметила, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК и СП.

"В дальнейшем, для уточнения других данных, если это будет нужно, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК", – отметила чиновница.

Также добавила, что обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в частности, и из-за границы.

"Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70 – 80%, потому что это будет очень удобно", – объяснила Черногоренко.