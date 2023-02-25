Глава Госпогранслужбы спрогнозировал, когда завершится война

Украина вот уже больше года противостоит полномасштабной российской агрессии. В Госпогранслужбе допустили, когда нашему государству удастся одержать победу и остановить кровопролитную войну.

Своим прогнозом поделился глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Еще в 2022 году он предположил, что завершить войну удастся во второй половине следующего года.

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Украина победит осенью

В интервью Дейнеко подчеркнул, что Украина одержит победу над Россией осенью 2023 года. Он подчеркнул, что своего прогноза по окончании войны он не меняет.

Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре – ноябре, не позже. Я пока его не меняю,

– подчеркнул он.

Когда будут решающие бои

На этот вопрос в другом интервью ответил глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия близятся к своему завершению. Глава ведомства уверяет, что его прогнозы относительно конца войны не претерпели изменений.

Что касается решающих боев, то их следует ожидать с "середины и до конца весны". Буданов заметил, что эти бои будут переломным моментом.

Чтобы лучше понять ситуацию на поле боя, глава ГУР МО провел аналогию с футбольным матчем. По его словам, в противостоянии между Украиной и Россией "счет 1:1, а минута 70-я".

Что нужно Украине для победы

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал пять пунктов. Они важны в вопросе, связанном с победой Украины в войне против России. Речь идет о: