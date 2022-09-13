Виталий Кличко рассказал, когда завершится восстановление домов, разрушенных российскими ракетами

Реконструкцию 16-этажного дома по улице Чернобыльской, в котором после попадания вражеской ракеты не осталось ни одной уцелевшей квартиры, завершат уже через 2 месяца.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, посетивший строительную площадку вместе с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым.

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"Восстановительные работы в доме на улице Чернобыльской в Святошинском районе закончат уже через 2 месяца. Это 16-этажный жилой дом, который получил значительные повреждения в результате попадания российской ракеты 15 марта. В доме – 126 квартир: 64 помещения выгорели полностью, 62 пострадали частично. Делаем все для того, чтобы работы не прекращались и максимально быстро люди смогли вернуться в свои дома», – заявил Кличко.

В Киеве восстанавливают дома, пострадавшие от ракет россии / Фото КГГА

Также он сообщил об уникальных технологиях восстановления дома на проспекте Лобановского, в который также попала российская ракета.

Относительно 27-этажного дома на проспекте Лобановского, в который российская ракета попала на третий день полномасштабной войны, там работы завершат весной следующего года. В доме 126 квартир. Пострадали 16 квартир. Сейчас продолжаются уникальные работы по установлению монолитного железобетонного каркаса дома, – отметил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что летом город начал восстановительные работы в 11 жилых домах, которые подверглись наибольшим разрушениям в результате обстрелов российскими варварами. Больше всего повреждений зафиксировали в отдельных домах в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах Киева.

Как в Киеве восстанавливают дома, поврежденные в результате вражеских обстрелов: смотрите видео