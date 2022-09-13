Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, який відвідав будівельний майданчик разом з міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим.

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"Відновлювальні роботи в будинку на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі закінчать уже за 2 місяці. Це 16-поверховий житловий будинок, що зазнав значних пошкоджень внаслідок потрапляння російської ракети 15 березня. В будинку – 126 квартир: 64 помешкання вигоріли повністю, 62 постраждали частково. Робимо все для того, щоб роботи не припинялись і максимально швидко люди змогли повернутись у свої домівки", – заявив Кличко.

У Києві відновлюють будинки, які постраждали від ракет росії / Фото КМДА

Також він повідомив про унікальні технології відновлення будинку на проспекті Лобановського, в який також влучила російська ракета.

Щодо 27-поверхового будинку на проспекті Лобановського, в який російська ракета влучила на третій день повномасштабної війни, то там роботи завершать навесні наступного року. В будинку 126 квартир. Постраждали 16 помешкань. Наразі тривають унікальні роботи з влаштування монолітного залізобетонного каркаса будинку, – зазначив Кличко.

Мер Києва нагадав, що влітку місто розпочало відновлювальні роботи в 11 житлових будинках, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими варварами. Найбільше пошкоджень зафіксували в окремих будинках у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах Києва.

Як у Києві відновлюють будинки, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів: дивіться відео