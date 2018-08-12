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Когда 4G появится в метро: ответ украинских мобильных операторов

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Когда 4G появится в метро
Когда 4G появится в метро / Getty images

Ведущие мобильные операторы Украины lifecell, Vodafone и "Киевстар" сообщили, когда можно рассчитывать на появление технологии 4G в киевской подземке.

4G в Украине запустили в конце марта 2018.

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1 июля диапазон 4G в Украине значительно расширили, однако на сегодня доступ к скоростному интернету доступен далеко не во всех регионах страны.

И, даже в столице 4G "тянет" не везде.

Разработчик программного обеспечения Юрий Возчик заметил, что ведущие украинские мобильные операторы теряют немалые прибыли лишь из-за того, что 4G нет в метро.

По моим подсчетам lifecell, Киевстар и Vodafone Украина теряют примерно 10 миллиардов гривен в год только потому, что в подземке нет 4G. Видео, подкасты, игры – это все надо, пока вы в дороге и обычно почти полностью не нужно, когда вы уже на месте и делаете свои ежедневные дела,
– отметил специалист.

Представители мобильных операторов отреагировали на это замечание.

В "Киевстаре" объяснили, что сеть 4G будет строить подрядчик сразу для всех операторов, однако о сроках проведения таких работ не вспомнили.

"4,5G в метрополитене от оператора lifecell планируется в будущем. Сроки запуска, к сожалению, отсутствуют. Но мы постараемся порадовать своих абонентов приятной новостью как можно скорее", – похожей ответом отличились в lifecell.

В компании Vodafone Украина также заверили, что 4G в подземке обязательно появится, однако информации о сроках запуска у них пока нет.

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Теги: Новости Украины Техно мобильные устройства 4G Сеть Интернет метро
Источник: 24 канал
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