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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Когда будет суд по делу Савченко: в ГПУ дали ответ

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Меру пресечения Надежде Савченко могут выбрать 23 марта
Меру пресечения Надежде Савченко могут выбрать 23 марта / Фото из открытых источников

Суд по избранию меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко может произойти в пятницу, 23 марта.

Об этом в комментариях под своим постом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Суд, скорее всего, завтра", – коротко сообщил представитель ГПУ.

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Эту информацию Лысенко подтвердил в комментарии "112 Украина". Он уточнил, что дело будет рассматривать Шевченковский суд Киева.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подготовка – это обязательная процедура. Будем ждать, что судья все-таки примет решение об избрании меры пресечения,
– сказал представитель ГПУ.

Он также подтвердил, что ГПУ будет просить суд об аресте Савченко без права внесения залога.

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По словам Лысенко, сегодняшнюю ночь Савченко проведет в здании СБУ. При этом он не исключил предоставления ей дополнительной охраны.

"Если она захочет и сообщит об этом через адвокатов, то это желание будет рассмотрено обязательно", – пообещал Лысенко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого Савченко задержали в парламенте, а впоследствии генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил нардепу о подозрении в совершении преступления.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко ГПУ
Источник: 24 Канал
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