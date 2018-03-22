Коли буде суд у справі Савченко: в ГПУ дали відповідь

Суд щодо обрання запобіжного заходу для народного депутата Надії Савченко відбудеться у п’ятницю, 23 березня.

Про це у коментарях під своїм постом у Facebook повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Суд, швидше за все, завтра", – коротко повідомив представник ГПУ.

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Цю інформацію Лисенко підтвердив у коментарі "112 Україна". Він уточнив, що справу розглядатиме Шевченківський суд Києва.

Зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Підготовка – це обов'язкова процедура. Будемо чекати, що суддя все-таки ухвалить рішення про обрання запобіжного заходу,

– сказав речник ГПУ.

Він також підтвердив, що ГПУ проситиме суд про арешт Савченко без права внесення застави.

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За словами Лисенка, сьогоднішню ніч Савченко проведе в будівлі СБУ. Водночас він не виключив надання їй додаткової охорони.

"Якщо вона захоче і повідомить про це через адвокатів, то це бажання буде розглянуто обов'язково", – пообіцяв Лисенко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього Савченко затримали в парламенті, а згодом генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив нардепові про підозру у скоєнні злочину.