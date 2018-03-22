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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Із Савченко проведуть психіатричну експертизу, – Луценко

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Із Савченко проведуть психіатричну експертизу, заявив Луценко
Із Савченко проведуть психіатричну експертизу, заявив Луценко / Фото з вільних мереж

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народному депутатові Надії Савченко проведуть психіатричну експертизу. Це передбачають заплановані на четвер, 22 березня, слідчі дії.

Про це Луценко заявив із парламентської трибуни.

"Насправді я не підтримую широкомасштабну розгорнуту кампанію – оголосити Надію Савченко психічно нездоровою людиною. Думаю, що це лише один із методів захисту для уникнення передбаченої законом кримінальної відповідальності", – висловив переконання глава ГПУ.

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"З якогось погляду, будь-який терорист у будь-якій країні світу, звичайно, має схиблений розум. Бо додуматися ввезти чотири 120-міліметрові міномети, до яких додається 46 мін з радіусом ураження до 200 метрів, які можуть летіти на відстань до 7 кілометрів, кожен снаряд з якої несе 4 кілограми вибухівки, і три таких міни можуть пробити перекриття будь-якого приміщення в центрі української столиці, звичайно, може не зовсім звичайна людина", – розповів Луценко.

При цьому він зазначив, що в переліку запланованих на сьогодні першочергових слідчих дій під пунктом 8 стоїть призначення судової психіатричної експертизи.

"Це зніме всі питання і нарешті припинить прикривати злочинний умисел і підготовку до теракту шляхом ввезення ворожої "ДНРівської" зброї на територію Української держави", – наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше Надія Савченко вже заявляла Юрієві Луценку про те, що є психічно здоровою, оскільки 10 років служила в армії і що півроку проходила відповідну перевірку.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко ГПУ Розслідування Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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