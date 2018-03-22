Із Савченко проведуть психіатричну експертизу, – Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народному депутатові Надії Савченко проведуть психіатричну експертизу. Це передбачають заплановані на четвер, 22 березня, слідчі дії.

Про це Луценко заявив із парламентської трибуни.

"Насправді я не підтримую широкомасштабну розгорнуту кампанію – оголосити Надію Савченко психічно нездоровою людиною. Думаю, що це лише один із методів захисту для уникнення передбаченої законом кримінальної відповідальності", – висловив переконання глава ГПУ.

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"З якогось погляду, будь-який терорист у будь-якій країні світу, звичайно, має схиблений розум. Бо додуматися ввезти чотири 120-міліметрові міномети, до яких додається 46 мін з радіусом ураження до 200 метрів, які можуть летіти на відстань до 7 кілометрів, кожен снаряд з якої несе 4 кілограми вибухівки, і три таких міни можуть пробити перекриття будь-якого приміщення в центрі української столиці, звичайно, може не зовсім звичайна людина", – розповів Луценко.

При цьому він зазначив, що в переліку запланованих на сьогодні першочергових слідчих дій під пунктом 8 стоїть призначення судової психіатричної експертизи.

"Це зніме всі питання і нарешті припинить прикривати злочинний умисел і підготовку до теракту шляхом ввезення ворожої "ДНРівської" зброї на територію Української держави", – наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше Надія Савченко вже заявляла Юрієві Луценку про те, що є психічно здоровою, оскільки 10 років служила в армії і що півроку проходила відповідну перевірку.