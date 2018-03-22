С Савченко проведут психиатрическую экспертизу, – Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народному депутату Надежде Савченко проведут психиатрическую экспертизу. Это предусматривают запланированные на четверг, 22 марта, следственные действия.

Об этом Луценко заявил с парламентской трибуны.

"На самом деле я не поддерживаю широкомасштабную развернутую кампанию – объявить Надежду Савченко психически нездоровым человеком. Думаю, что это лишь один из методов защиты во избежание предусмотренной законом уголовной ответственности", – убежден глава ГПУ.

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"С какой-то точки зрения, любой террорист в любой стране мира, конечно, имеет помешанный ум. Потому что додуматься ввезти четыре 120-миллиметровые миномета, к которым добавляется 46 мин с радиусом поражения до 200 метров, которые могут лететь на расстояние до 7 километров, каждый снаряд из которой несет 4 килограмма взрывчатки и три таких мины могут пробить перекрытия любого помещения в центре украинской столицы, конечно, может не совсем обычный человек", – рассказал Луценко.

При этом он отметил, что в перечне запланированных на сегодня первоочередных следственных действий под пунктом 8 стоит назначение судебной психиатрической экспертизы.

"Это снимет все вопросы и наконец прекратит прикрывать преступный умысел и подготовку к теракту путем ввоза вражеского "ДНРовского" оружия на территорию Украинского государства", – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, ранее Надежда Савченко уже заявляла Юрию Луценко о том, что является психически здоровой, поскольку 10 лет служила в армии и каждые полгода проходила соответствующую проверку.