Когда депутатов начнут сажать за преступления

Правоохранительным органам не нужно ждать, пока начнут действовать изменения в Конституцию, которые предусматривают отмену депутатского иммунитета, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление.

Об этом в комментарии 24 канала заявил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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3 сентября народные депутаты Верховной Рады IX созыва 373 голосами поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Уже с 1 января 2020 года депутатов можно будет посадить за уголовные правонарушения.

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Как отметил Шабунин, для того, чтобы наказать депутатов за совершенные ими уголовные преступления, не нужно ждать до января. Это без проблем можно делать и сейчас, просто нужно использовать ту процедуру, которая действует сейчас, хоть она и непростая.

Как депутатов привлекают к уголовной ответственности на данный момент?Для того, чтобы привлечь народного избранника к уголовной ответственности, или задержать, или избрать к нему меру пресечения, генпрокурор Украины должен подать в Верховную Раду соответствующее представление. На каждый вид меры пресечения в парламент подают отдельное представление. Спикер парламента предлагает народному депутату, которым заинтересовался генпрокурор, предоставить письменное объяснение в регламентный комитет. Комитет должен его рассмотреть и передать парламенту свои выводы. Уже после того, как комитет представит свои выводы, парламент в течение 7 дней должен рассмотреть представление на пленарном заседании.

Когда проголосуют в третьем чтении изменения в Конституцию, по процедуре уберется парламент, что значительно упростит процедуру наказания народных депутатов за преступления. Однако правоохранительным органам не нужно ждать еще несколько месяцев, считает эксперт.

Если есть обоснованные подозрения в совершении депутатом преступления, пусть спокойно идут в парламент. Сегодняшний созыв не будет создавать проблемы и преграды и защищать своих, как это делали предыдущие созывы,

– объяснил Шабунин.

К слову, 29 августа депутаты предыдущего созыва потеряли мандаты и наконец стали "прикосновенными". По меньшей мере шесть экс-депутатов находятся под следствием Национального антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры. В отношении них у НАБУ и САП развязываются руки. Речь идет о Георгии Логвинском и Денисе Дзензерском из "Народного фронта", Богдане Дубневиче и Валерии Ищенко из "БПП", беспартийном мажоритарщике Константине Жеваго и "радикале" Сергея Скуратовском.