Когда другие православные церкви признают ПЦУ: анонс Епифания

Митрополит Епифаний заявил, что после создания ПЦУ другие православные Церкви не сразу начали признавать ее из-за давления России. В то же время, заверил он, в 2020 году сразу несколько поместных церквей могут признать Православную церковь Украины.

В частности, недавно участие в сослужении в Киеве принимал архиерей церкви Чешских земель и Словакии, рассказал митрополит Епифаний в комментарии BBC.

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С нашей делегацией во главе с архиепископом Евстратием сослужил архиерей из Кипрской православной церкви. Также болгарский архиерей, находясь на канонической территории Элладской православной церкви, возглавлял богослужение, на котором поминалось имя предстоятеля ПЦУ,

– подчеркнул митрополит.

По его словам, постепенно происходит "гибридное признание", но тем не менее признание со стороны тех церквей, которые колеблются из-за давления российских церкви и власти.

"Я думаю, что в будущем они однозначно примут положительное решение о признании нашего автокефального статуса", – сказал Епифаний.

Кроме того, глава Православной церкви Украины выразил убеждение, что со временем ее автокефалию признают и "братья из Русской церкви".

"Со временем, я уверен, возможно даже последней, но и РПЦ будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ. Поэтому мы и РПЦ является братьями во Христе, и все мы соединяемся вокруг Христа – каждый в своей поместной церкви, но в целом мы составляем полноту уже единой Христовой церкви", – заявил митрополит ПЦУ.

Кто уже признал ПЦУ?

В начале января 2019 года Вселенский партиарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Украины. Фактически, с этого момента была создана Православная церковь Украины.

Православные церкви не спешили с признанием ПЦУ, а первой церковью, которая это сделала стала Греческая православная церковь. Она признала украинскую церковь лишь через 10 месяцев после создания – в октябре 2019 года.

Вслед за Греческой церковью ПЦУ признал патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.