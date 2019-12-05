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      Когда другие православные церкви признают ПЦУ: анонс Епифания

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      Епифаний: Верю, что и "братья из РПЦ" признают Православную церковь Украины / volynnews.com

      Митрополит Епифаний заявил, что после создания ПЦУ другие православные Церкви не сразу начали признавать ее из-за давления России. В то же время, заверил он, в 2020 году сразу несколько поместных церквей могут признать Православную церковь Украины.

      В частности, недавно участие в сослужении в Киеве принимал архиерей церкви Чешских земель и Словакии, рассказал митрополит Епифаний в комментарии BBC.

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      С нашей делегацией во главе с архиепископом Евстратием сослужил архиерей из Кипрской православной церкви. Также болгарский архиерей, находясь на канонической территории Элладской православной церкви, возглавлял богослужение, на котором поминалось имя предстоятеля ПЦУ,
      – подчеркнул митрополит.

      По его словам, постепенно происходит "гибридное признание", но тем не менее признание со стороны тех церквей, которые колеблются из-за давления российских церкви и власти.

      "Я думаю, что в будущем они однозначно примут положительное решение о признании нашего автокефального статуса", – сказал Епифаний.

      Кроме того, глава Православной церкви Украины выразил убеждение, что со временем ее автокефалию признают и "братья из Русской церкви".

      "Со временем, я уверен, возможно даже последней, но и РПЦ будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ. Поэтому мы и РПЦ является братьями во Христе, и все мы соединяемся вокруг Христа – каждый в своей поместной церкви, но в целом мы составляем полноту уже единой Христовой церкви", – заявил митрополит ПЦУ.

      Кто уже признал ПЦУ?

      В начале января 2019 года Вселенский партиарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Украины. Фактически, с этого момента была создана Православная церковь Украины.

      Православные церкви не спешили с признанием ПЦУ, а первой церковью, которая это сделала стала Греческая православная церковь. Она признала украинскую церковь лишь через 10 месяцев после создания – в октябре 2019 года.

      Вслед за Греческой церковью ПЦУ признал патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Православная церковь Украины Епифаний Религия
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