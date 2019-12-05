Коли інші православні церкви визнають ПЦУ: анонс Епіфанія

Митрополит Епіфаній заявив, що після створення ПЦУ інші православні церкви не одразу почали визнавати її через тиск Росії. Водночас, запевнив він, у 2020 році одразу декілька помісних церков можуть визнати Православну церкву України.

Зокрема, нещодавно участь у співслужінні у Києві брав архієрей церкви Чеських земель і Словаччини, розповів митрополит Епіфаній у коментарі BBC.

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З нашою делегацією на чолі з архієпископом Євстратієм співслужив архієрей з Кіпрської православної церкви. Також болгарський архієрей, перебуваючи на канонічній території Елладської православної церкви, очолював богослужіння, на якому поминалося ім'я предстоятеля ПЦУ,

– підкреслив митрополит.

За його словами, поступово відбувається "гібридне визнання", але тим не менш визнання з боку тих церков, які вагаються через тиск російських церкви і влади.

"Я думаю, що в майбутньому вони однозначно приймуть позитивне рішення щодо визнання нашого автокефального статусу", – сказав Епіфаній.

Крім того, глава Православної церкви України висловив переконання, що з часом її автокефалію визнають і "брати з Російської церкви".

"З часом, я впевнений, можливо навіть останньою, але і РПЦ буде змушена визнати автокефалію ПЦУ. Тому ми і РПЦ є братами у Христі, і всі ми єднаємося навколо Христа – кожен у своїй помісній церкві, але загалом ми складаємо повноту вже єдиної Христової церкви", – заявив митрополит ПЦУ.

Хто вже визнав ПЦУ?

На початку січня 2019 року Вселенський партіарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для України. Фактично, з цього моменту була створена Православна церква України.

Православні церкви не поспішали з визнанням ПЦУ, а першою церквою, яка це зробила стала Грецька православна церква. Вона визнала українську церкву лише через 10 місяців після створення – у жовтні 2019 року.

Слідом за Грецькою церквою ПЦУ визнав патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ.