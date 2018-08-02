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Когда Google выпустит операционную систему Android P: появилась дата

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Когда Google выпустит операционную систему Android P
Когда Google выпустит операционную систему Android P / Фото из свободных источников

Релиз финальной версии Android P состоится уже 20 августа. Известный инсайдер опубликовал на своей странице в Twitter дату, которую отметил, стилизованной под обозначение новой версии Android, латинской буквой P.

Соответствующий пост появился на странице Эвана Бласса в Twitter.

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По традиции Бласс не стал раскрывать своих источников, которые сообщили ему о дате релиза Android P. Впрочем, как правило, собеседники Бласса со сферы чаще всего оказываются правы, обеспечивая его актуальной и точной информацией.

На точность представленной Блассом информации также указывает практика компании. Например, релиз Android O в прошлом году состоялся 21 августа. Тогда Google тоже выпустила обновленную ОС, представив для нее аппаратную оболочку только осенью.

Android P, вероятно, станет одним из самых знаковых обновлений мобильной ОС от Google. Кроме улучшений производительности и оптимизации, Android P предложит пользователям улучшенный интерфейс, возможность ручной активации темной темы и встроенный контроллер активности.

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Теги: Техно Интернет Android Google
Источник: 24 Канал
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