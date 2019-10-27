Когда и почему могут распустить Верховную Раду: мнение эксперта
Из-за конфликта во фракции "Слуга народа" монобольшинство в Верховной Раде может потерять свое единство. Президент Владимир Зеленский уже среагировал на это, заявив, что при необходимости перезагрузит парламент.
Проблемы в такой большой фракции, как "Слуга народа" – лишь вопрос времени. Такое мнение 24 каналу высказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.
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Во-первых, противоречия могут возникнуть по сути законопроектов. Или, как в данном случае – конфликт внутренних групп из-за разного видения тех, кто включал этих людей в предвыборные списки.
Во-вторых, мажоритарщики начинают все больше осознавать, что при условии досрочных выборов единственный шанс сохранить себя в политике – работать с избирателями, перед которыми они отвечают. Поэтому дисциплинированности от мажоритарщиков, считает Дзивидзинский, не стоит ждать.
Если посмотреть на ярких мажоритарщиков, как Дубинский, человека, который позволяет себе любые высказывания в блогах и безосновательные обвинения, то примеру могут последовать и другие. И это еще ухудшит ситуацию,
– отмечает Дзивидзинский.
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Кроме того, говорит эксперт, есть противоречие между государственной позицией, которой пытается придерживаться Зеленский (например, по "Приватбанку"), с теми политиками, которые отстаивают интересы олигарха Игоря Коломойского.
Есть позиция Зеленского, который точно не будет заложником олигархов. Президент заявил, что при необходимости распустит парламент. А Зеленский не голословный. И досрочные выборы могут пройти вместе с местными в апреле или октябре 2020 года. Тогда эта каденция будет самой короткой. Но это механизм для депутатов, которые потеряли понимание того, для чего их избрали в парламент,
– подчеркнул Дзивидзинский.
В то же время, отмечает специалист, угроза роспуска парламента может сдержать нардепов из "Слуги народа" от дальнейшего расшатывания ситуации. Режим эйфории от новых лиц у украинцев прошел. Тогда может быть молчаливое согласие нардепов ради сохранения единства и парламента. Потому что переизберутся из нынешнего состава не все. Если же будет дружба по расчету, то это ухудшит качество работы Верховной Рады. И весной можем получить затяжной кризис или разбор полетов в середине "Слуги народа".
Что известно о конфликте во фракции "Слуга народа"?
На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За это нардепы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.
Из-за этой схемі при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За последними стоят одиозный нардеп Антон Яценко (член депутатской группы "За будущее") и экс-нардеп Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Игоря Коломойского).
11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы:
- Ирина Аллахвердиева,
- Ольга Василевская-Смаглюк,
- Дарья Володина,
- Юлия Диденко,
- Александр Дубинский,
- Виктория Кинзбурская,
- Алексей Ковалев,
- Анна Колесник,
- Алексей Леонов,
- Анастасия Ляшенко,
- Евгений Петруняк.
После того, как вспыхнул скандал, Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Нардеп также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету. При этом, по мнению Дубинского, детектор лжи должны пройти и работники Офиса Президента, и депутаты-авторы "скандальных законопроектов".
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