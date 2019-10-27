Когда и почему могут распустить Верховную Раду: мнение эксперта

Из-за конфликта во фракции "Слуга народа" монобольшинство в Верховной Раде может потерять свое единство. Президент Владимир Зеленский уже среагировал на это, заявив, что при необходимости перезагрузит парламент.

Проблемы в такой большой фракции, как "Слуга народа" – лишь вопрос времени. Такое мнение 24 каналу высказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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Во-первых, противоречия могут возникнуть по сути законопроектов. Или, как в данном случае – конфликт внутренних групп из-за разного видения тех, кто включал этих людей в предвыборные списки.

Во-вторых, мажоритарщики начинают все больше осознавать, что при условии досрочных выборов единственный шанс сохранить себя в политике – работать с избирателями, перед которыми они отвечают. Поэтому дисциплинированности от мажоритарщиков, считает Дзивидзинский, не стоит ждать.

Если посмотреть на ярких мажоритарщиков, как Дубинский, человека, который позволяет себе любые высказывания в блогах и безосновательные обвинения, то примеру могут последовать и другие. И это еще ухудшит ситуацию,

– отмечает Дзивидзинский.

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Кроме того, говорит эксперт, есть противоречие между государственной позицией, которой пытается придерживаться Зеленский (например, по "Приватбанку"), с теми политиками, которые отстаивают интересы олигарха Игоря Коломойского.

Есть позиция Зеленского, который точно не будет заложником олигархов. Президент заявил, что при необходимости распустит парламент. А Зеленский не голословный. И досрочные выборы могут пройти вместе с местными в апреле или октябре 2020 года. Тогда эта каденция будет самой короткой. Но это механизм для депутатов, которые потеряли понимание того, для чего их избрали в парламент,

– подчеркнул Дзивидзинский.

В то же время, отмечает специалист, угроза роспуска парламента может сдержать нардепов из "Слуги народа" от дальнейшего расшатывания ситуации. Режим эйфории от новых лиц у украинцев прошел. Тогда может быть молчаливое согласие нардепов ради сохранения единства и парламента. Потому что переизберутся из нынешнего состава не все. Если же будет дружба по расчету, то это ухудшит качество работы Верховной Рады. И весной можем получить затяжной кризис или разбор полетов в середине "Слуги народа".

Что известно о конфликте во фракции "Слуга народа"?

На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За это нардепы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.

Из-за этой схемі при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За последними стоят одиозный нардеп Антон Яценко (член депутатской группы "За будущее") и экс-нардеп Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Игоря Коломойского).

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы:

Ирина Аллахвердиева,

Ольга Василевская-Смаглюк,

Дарья Володина,

Юлия Диденко,

Александр Дубинский,

Виктория Кинзбурская,

Алексей Ковалев,

Анна Колесник,

Алексей Леонов,

Анастасия Ляшенко,

Евгений Петруняк.

После того, как вспыхнул скандал, Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Нардеп также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету. При этом, по мнению Дубинского, детектор лжи должны пройти и работники Офиса Президента, и депутаты-авторы "скандальных законопроектов".

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