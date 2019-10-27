Коли і чому можуть розпустити Верховну Раду: думка експерта
Через конфлікт у фракції "Слуга народу" монобільшість у Верховній Раді може втратити свою єдність. Президент Володимир Зеленський вже зреагував на це, заявивши, що за необхідності перезавантажить парламент.
Проблеми в такій великій фракції, як "Слуга народу" – лише питання часу. Таку думку 24 каналу висловив заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.
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По-перше, суперечності можуть виникнути щодо суті законопроєктів. Або, як у даному випадку, – конфлікт внутрішніх груп через різне бачення тих, хто включав цих людей у передвиборні списки.
По-друге, мажоритарники починають усе більше усвідомлювати, що за умови дострокових виборів єдиний шанс зберегти себе в політиці – працювати з виборцями, перед якими вони відповідають. Тому дисциплінованості від мажоритарників, вважає Дзівідзінський, не варто чекати.
Якщо подивитися на яскравих мажоритарників, як Дубінський, людину, яка дозволяє собі будь-які вислови в блогах і безпідставні звинувачення, то такий приклад можуть унаслідувати й інші. І це ще погіршить ситуацію,
– зазначає Дзівідзінський.
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Крім того, говорить експерт, є суперечність між державною позицією, якої намагається дотримуватися Зеленський (приміром, щодо "Приватбанку"), з тими політиками, які відстоюють інтереси олігарха Ігоря Коломойського.
Є позиція Зеленського, який точно не буде заручником олігархів. Президент заявив, що за необхідності розпустить парламент. А Зеленський не голослівний. І дострокові вибори можуть пройти разом із місцевими в квітні або жовтні 2020 року. Тоді ця каденція буде найкоротшою. Але це механізм для депутатів, які втратили розуміння того, для чого їх обрали в парламент,
– підкреслив Дзівідзінський.
Водночас, наголошує фахівець, загроза розпуску парламенту може стримати нардепів зі "Слуги народу" від подальшого розхитування ситуації. Режим ейфорії від нових облич в українців минув. Тоді може бути мовчазна згода нардепів заради збереження єдності і парламенту. Бо переоберуться з нинішнього складу не всі. Якщо ж буде дружба за розрахунком, то це погіршить якість роботи Верховної Ради. І навесні можемо отримати затяжну кризу або розбір польотів у середині "Слуги народу".
Що відомо про конфлікт у фракції "Слуга народу"?
На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.
Через цю схему при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За останніми стоять одіозний нардеп Антон Яценко (член депутатської групи "За майбутнє") і екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса та Ігоря Коломойського).
11 "слуг народу" не голосували за знищення схеми:
- Ірина Аллахвердієва,
- Ольга Василевська-Смаглюк,
- Дар'я Володіна,
- Юлія Діденко,
- Олександр Дубінський,
- Вікторія Кінзбурська,
- Олексій Ковальов,
- Ганна Колісник,
- Олексій Леонов,
- Анастасія Ляшенко,
- Євген Петруняк.
Після того, як спалахнув скандал, Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, аби стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів".
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