Коли і чому можуть розпустити Верховну Раду: думка експерта

Через конфлікт у фракції "Слуга народу" монобільшість у Верховній Раді може втратити свою єдність. Президент Володимир Зеленський вже зреагував на це, заявивши, що за необхідності перезавантажить парламент.

Проблеми в такій великій фракції, як "Слуга народу" – лише питання часу. Таку думку 24 каналу висловив заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

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По-перше, суперечності можуть виникнути щодо суті законопроєктів. Або, як у даному випадку, – конфлікт внутрішніх груп через різне бачення тих, хто включав цих людей у передвиборні списки.

По-друге, мажоритарники починають усе більше усвідомлювати, що за умови дострокових виборів єдиний шанс зберегти себе в політиці – працювати з виборцями, перед якими вони відповідають. Тому дисциплінованості від мажоритарників, вважає Дзівідзінський, не варто чекати.

Якщо подивитися на яскравих мажоритарників, як Дубінський, людину, яка дозволяє собі будь-які вислови в блогах і безпідставні звинувачення, то такий приклад можуть унаслідувати й інші. І це ще погіршить ситуацію,

– зазначає Дзівідзінський.

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Крім того, говорить експерт, є суперечність між державною позицією, якої намагається дотримуватися Зеленський (приміром, щодо "Приватбанку"), з тими політиками, які відстоюють інтереси олігарха Ігоря Коломойського.

Є позиція Зеленського, який точно не буде заручником олігархів. Президент заявив, що за необхідності розпустить парламент. А Зеленський не голослівний. І дострокові вибори можуть пройти разом із місцевими в квітні або жовтні 2020 року. Тоді ця каденція буде найкоротшою. Але це механізм для депутатів, які втратили розуміння того, для чого їх обрали в парламент,

– підкреслив Дзівідзінський.

Водночас, наголошує фахівець, загроза розпуску парламенту може стримати нардепів зі "Слуги народу" від подальшого розхитування ситуації. Режим ейфорії від нових облич в українців минув. Тоді може бути мовчазна згода нардепів заради збереження єдності і парламенту. Бо переоберуться з нинішнього складу не всі. Якщо ж буде дружба за розрахунком, то це погіршить якість роботи Верховної Ради. І навесні можемо отримати затяжну кризу або розбір польотів у середині "Слуги народу".

Що відомо про конфлікт у фракції "Слуга народу"?

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

Через цю схему при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За останніми стоять одіозний нардеп Антон Яценко (член депутатської групи "За майбутнє") і екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса та Ігоря Коломойського).

11 "слуг народу" не голосували за знищення схеми:

Ірина Аллахвердієва,

Ольга Василевська-Смаглюк,

Дар'я Володіна,

Юлія Діденко,

Олександр Дубінський,

Вікторія Кінзбурська,

Олексій Ковальов,

Ганна Колісник,

Олексій Леонов,

Анастасія Ляшенко,

Євген Петруняк.

Після того, як спалахнув скандал, Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, аби стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів".

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