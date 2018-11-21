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      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Когда и почему священники Московского патриархата присоединятся к Единой церкви?

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      Московская церковь запретила священникам принимать участие в объединительном Соборе
      Московская церковь запретила священникам принимать участие в объединительном Соборе / Фото из открытых источников

      Рычаги влияния на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата у Кремля есть. Священнослужители Московского патриархата часто были штатным и внештатным работниками КГБ. И синод УПЦ МП, куда прибыли все митрополиты, это подтверждает.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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      Как считает эксперт, несмотря на запрет УПЦ МП своим священникам идти на объединительный Собор, по мнению специалистов, часть из них все же придет. По словам Валерия Дымова, московские священники долго были на растяжке. Часть из них придет на Собор. Другие присоединятся позже. Кстати, отмечает политолог, при митрополите УПЦ МП Сабодане проводился внутренний опрос, и большинство епископов УПЦ МП выступали за автокефалию. Но различные обстоятельства начали процесс.

      Под влиянием общин в период до пяти лет большинство епархий УПЦ МП вольется в Единую поместную церковь. Потому что этого захотят прихожане. Украинцы в своем большинстве за Единую церковь. Они не хотят быть с теми, кто освящает оружие сепаратистам, не чтит память погибших украинских бойцов. УПЦ МП – орудие путинского шовинизма и российской агрессии. И нашей церкви надо отделиться от агрессора,
      – отмечает Дымов.

      Напомним, 13 ноября Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе епископов решила полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Кроме того, решения Синода Константинополя о предоставлении Томоса Украине в УПЦ МП назвали "недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы".

      Решение поддержали все священники, кроме митрополита Винницкого и Барского Симеона. Позже митрополит Черкасский и Каневский Софроний также заявил, что поддерживает создание автокефальной церкви в Украине и не согласен с решением синода УПЦ МП о разрыве отношений с Вселенским патриархатом.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Томос Единая поместная церковь РПЦ УПЦ КП УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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