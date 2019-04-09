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      Когда откроют КПВВ "Марьинка"

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      Когда откроют КПВВ Марьинка и почему закрыли - новости Украины
      КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" / Фото из открытых источников

      Контрольный пункт "Гнутово" в Донецкой области 9 апреля возобновил работу после реконструкции, а КПВВ "Марьинка" откроют 10 апреля в 7:00 утра.

      Причиной закрытия "Гнутово" была реконструкция, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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      Недавно на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" снайпер пророссийских боевиков ранил военного. Именно поэтому пункт временно закрыли.

      Другие пункты пропуска, "Майорское", "Новотроицкое", "Станица Луганская", работают по графику.

      К слову, на оккупированном Донбассе российские войска продолжают применять образцы новейшего вооружения производства РФ. В частности, 5 апреля пророссийские боевики совершили обстрел украинских позиций из артиллерийских систем калибра 152 и 122 миллиметров.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Операция Объединенных сил Госпогранслужба Марьинка
      Источник: 24 канал
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